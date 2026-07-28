ФОП у декреті можуть тимчасово не сплачувати єдиний податок
2026-28-07    79

ФОП у декреті можуть тимчасово не сплачувати єдиний податок

Фізичні особи-підприємці першої та другої груп, які не використовують працю найманих працівників, можуть бути звільнені від сплати єдиного податку на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Для цього необхідно документально підтвердити період тимчасової непрацездатності, надавши витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності. Про це повідомили у системі безоплатної юридичної допомоги.

Пільга застосовується не автоматично. Сам факт вагітності або народження дитини не є достатньою підставою для звільнення від податкових зобов’язань. Вирішальним є офіційне підтвердження періоду непрацездатності, оформлене відповідно до чинного законодавства. Саме на підставі витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності контролюючий орган може ухвалити рішення щодо звільнення підприємця від сплати єдиного податку за відповідний період.

Право на таку податкову пільгу поширюється виключно на фізичних осіб-підприємців першої та другої груп спрощеної системи оподаткування, які не мають найманих працівників. Якщо підприємець використовує працю працівників або перебуває на іншій групі єдиного податку, порядок виконання податкових обов’язків визначається іншими нормами законодавства.

Положення про можливість тимчасового звільнення від сплати єдиного податку для окремих категорій підприємців передбачені Податковим кодексом України. Аналогічний механізм вже діє для підприємців під час щорічної відпустки або у разі тривалої хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів та підтверджена належними медичними документами. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами також належить до випадків, коли законодавство дозволяє скористатися відповідною податковою пільгою.

Електронний реєстр листків непрацездатності функціонує як частина цифрової системи охорони здоров’я та забезпечує обмін інформацією між медичними закладами, Пенсійним фондом і державними органами. Завдяки цьому підприємцям більше не потрібно подавати паперові лікарняні, а підтвердження непрацездатності здійснюється на підставі електронних документів.

Фахівці звертають увагу, що підприємцям, які планують скористатися звільненням від сплати єдиного податку, варто своєчасно подбати про оформлення необхідних документів та звернення до податкового органу. Недотримання встановленої процедури або відсутність документального підтвердження може призвести до нарахування податкових зобов’язань на загальних підставах.

Спрощена система оподаткування залишається однією з найпоширеніших моделей ведення малого бізнесу в країні. Для підприємців першої та другої груп законодавство передбачає окремі соціальні гарантії та податкові пільги, покликані забезпечити баланс між виконанням фіскальних обов’язків і захистом прав осіб, які тимчасово не можуть здійснювати підприємницьку діяльність через стан здоров’я або сімейні обставини.

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