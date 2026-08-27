Фон дер Ляєн: переваги економіки ЄС більше не працюють

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на бізнес-форумі в Парижі, що чинники, які протягом тривалого часу забезпечували переваги економічної моделі Європейського Союзу, більше не діють. Вона закликала якнайшвидше створити для бізнесу умови для інвестицій та зробити основою майбутнього зростання інновації, продуктивність і масштабування.

За словами фон дер Ляєн, європейська економічна модель роками спиралася на кілька базових умов. Серед них вона назвала дешеву імпортну енергію, відкриту світову торгівлю, розширення доступу до китайського ринку, стратегічний захист з боку США та технологічне лідерство Заходу.

«Ці фактори зникли», — заявила голова Єврокомісії, описуючи зміну зовнішніх умов для європейської економіки. На її думку, ЄС тепер змушений адаптувати економічну політику до середовища, у якому колишні джерела конкурентних переваг більше не можуть вважатися гарантованими.

Одним із головних завдань фон дер Ляєн назвала скорочення адміністративного навантаження на компанії. Єврокомісія пропонує до 2029 року зменшити його на 25% для всіх підприємств ЄС, а для малих і середніх компаній — на 35%.

Запропоновані зміни мають звільнити бізнес від частини регуляторних витрат і дати підприємствам більше можливостей спрямовувати ресурси на інвестиції. Саме здатність компаній швидше ухвалювати рішення та вкладати кошти в розвиток фон дер Ляєн вважає необхідною умовою для відновлення економічної динаміки.

У довгостроковій перспективі, за її словами, джерелами зростання Європи мають стати інновації, підвищення продуктивності та стійке збільшення масштабів виробництва. Таким чином, акцент пропонується змістити від зовнішніх переваг європейської економіки до внутрішньої здатності компаній створювати нові продукти, технології та робочі місця.

Окремим напрямом фон дер Ляєн назвала використання заощаджень європейських домогосподарств для фінансування економіки. Вона зазначила, що на банківських депозитах у Європі перебуває близько 10 трлн євро заощаджень.

«У Європи є заощадження. На жаль, ці заощадження “ліниві”. 10 трлн євро заощаджень домогосподарств досі лежать на банківських депозитах, а значна частина європейських заощаджень інвестується за межами нашого континенту. Європа тепер має спрямувати їх на службу своїм підприємствам», — сказала вона.

Йдеться про необхідність активніше перетворювати приватний капітал на інвестиційний ресурс для європейських компаній. Такий підхід передбачає поглиблення фінансових ринків ЄС і створення умов, за яких кошти громадян зможуть спрямовуватися не лише у банківські депозити, а й у розвиток підприємств.

Зміна енергетичних умов стала одним із факторів, що особливо сильно вплинули на європейську промисловість. Висока залежність від імпортних енергоресурсів зробила питання вартості електроенергії та газу важливим елементом конкурентоспроможності виробників у країнах ЄС.

Іншим викликом стала трансформація торговельних відносин. Європейські компанії працюють в умовах посилення конкуренції з боку Китаю, тоді як доступ до китайського ринку та можливість використовувати глобальні ланцюги постачання вже не дають такого самого економічного ефекту, як раніше.

Заява фон дер Ляєн пролунала на тлі дискусії в ЄС щодо конкурентоспроможності промисловості та необхідності зменшити відставання від США і Китаю в технологічних секторах. Для реалізації запропонованого курсу Єврокомісії доведеться узгодити скорочення регуляторних вимог із завданнями у сфері кліматичної політики, цифровізації та промислового розвитку.

Європейська комісія також розглядає поглиблення єдиного ринку як один із способів підвищити продуктивність. Усунення бар’єрів між державами-членами має спростити діяльність компаній у різних країнах ЄС і збільшити потенційний масштаб для бізнесу. Водночас конкретні рішення щодо мобілізації приватних заощаджень та скорочення адміністративного навантаження ще мають пройти процедури ухвалення на рівні Євросоюзу.