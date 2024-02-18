Фітнес-тренер назвав найефективнішу вправу для схуднення

Американський фітнес-тренер Ментус назвав найефективнішу вправу №1, яка може підштовхнути до зниження ваги і змінити підхід до фітнесу, пише Eatthis.

За словами Ментуса, це силова ходьба.

“Силовою ходьбою можна займатися де завгодно, ніякого обладнання не потрібно, і все, що потрібно – це хороше взуття для ходьби”, – сказав фахівець.

“Ходьба викликає невеликий знос тіла, а це означає, що ви можете швидко відновитися і щодня здійснювати тривалу прогулянку. Така повторюваність означає, що ви спалите більше калорій протягом тижня”, – пояснив він.