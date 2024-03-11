Фільм “20 днів у Маріуполі” здобув Оскар 2024

У Лос-Анджелесі (США) відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу – Оскар 2024. Переможцем в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка “20 днів у Маріуполі”.

Фільм “20 днів у Маріуполі” створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Документальна стрічка “20 днів у Маріуполі” режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії за 96 років її існування.