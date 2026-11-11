Фіцо шокувала розмова з прем’єром України про майбутнє війни
2026-11-11    219

Фіцо шокувала розмова з прем’єром України про майбутнє війни

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що був шокований приватною розмовою з главою уряду України Сергієм Корецьким, яка відбулася під час нещодавніх переговорів між двома країнами. Про це словацький політик повідомив 10 листопада 2026 року на пресконференції в Братиславі, коментуючи перспективи російсько-української війни та подальший розвиток подій. Фіцо відмовився розкривати зміст бесіди, пославшись на необхідність дотримуватися конфіденційності. Водночас він наголосив, що почуте справило на нього надзвичайно сильне враження. Конкретних прогнозів українського прем’єра або обговорюваних військових сценаріїв глава словацького уряду не назвав.

«Я не маю права розголошувати закулісні подробиці й ніколи цього не роблю, але в мене була приватна розмова з прем’єр-міністром України, і я був шокований цією розмовою. Буквально шокований — що стосується війни та подальшого розвитку подій у майбутньому. Більше нічого не скажу й не можу сказати, бо мушу це поважати», — заявив Фіцо.

Словацький прем’єр згадав про спільні міжурядові консультації, які відбулися між Україною та Словаччиною за кілька днів до його виступу. Зустріч делегацій пройшла 5 листопада у Львові. У ній взяли участь керівники обох урядів, а також представники профільних міністерств. Публічна частина переговорів стосувалася двосторонньої співпраці, енергетики, транспорту, освіти та прикордонної інфраструктури.

За результатами зустрічі Сергій Корецький і Роберт Фіцо підписали Спільну декларацію про співробітництво. Документ передбачає реалізацію спільних проєктів і подальшу координацію роботи урядових команд. Окремим напрямом визначено розширення пропускної спроможності пунктів перетину кордону для пасажирського та вантажного транспорту.

Під час консультацій словацька сторона також оголосила про надання Україні енергетичної допомоги на 500 тисяч євро. За ці кошти планувалося доставити 54 генератори. Ще 300 тисяч євро Словаччина спрямувала як внесок до Коаліції укриттів цивільного захисту, а 200 тисяч євро — на медичне обладнання для українських лікарень. Крім того, Братислава погодилася стати повноправним учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Однак після переговорів Фіцо виступив із заявою, яка продемонструвала розбіжності між позиціями двох країн щодо майбутнього війни та міжнародної підтримки Києва. Словацький політик не пояснив, які саме оцінки Корецького викликали в нього шок, і не уточнив, чи йшлося про військову ситуацію на фронті, можливі сценарії припинення бойових дій або перспективи переговорів із Росією.

Паралельно глава словацького уряду прокоментував пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца залучити всі держави Європейського Союзу до подальшого фінансування України. Фіцо заявив, що Словаччина не братиме участі в наданні нового кредиту обсягом 70 млрд євро. Він також пригрозив використати право вето Братислави, якщо Берлін спробує пов’язати затвердження наступного багаторічного бюджету ЄС із фінансовою підтримкою Києва.

«Словаччина не братиме участі в наданні чергової позики в розмірі 70 мільярдів для України, крапка. Ми закінчили», — сказав Фіцо. Він додав, що не перешкоджатиме Німеччині, Франції та іншим державам самостійно виділяти кошти Києву, якщо вони готові це робити.

Мерц, зі свого боку, наполягає на спільній відповідальності країн ЄС за фінансове забезпечення України. За оцінками європейських інституцій, потреби Києва у фінансуванні на 2027 рік перевищують наявні ресурси приблизно на 70 млрд євро. Європейська комісія розглядає можливість залучення близько 45 млрд євро додаткового фінансування від Євросоюзу. Питання механізму надання цих коштів залишається предметом переговорів між державами-членами.

Реакція Фіцо на позицію Берліна свідчить, що суперечності навколо фінансування України стають окремим чинником політичного протистояння всередині Євросоюзу. Для Києва це створює ризик затримок із погодженням нових фінансових механізмів, оскільки рішення щодо частини європейських бюджетних питань потребують узгодження між державами.

Окремим питанням залишається позиція Словаччини щодо військової допомоги. Після повернення Роберта Фіцо до влади у 2023 році Братислава припинила надання Україні військової допомоги зі складів словацької армії. Водночас країна не припинила комерційні поставки озброєння та продовжила співпрацю в енергетичній, гуманітарній і транспортній сферах. Такий підхід дозволяє словацькому уряду підтримувати частину двосторонніх відносин із Києвом, одночасно дистанціюючись від рішень щодо військового фінансування.

Розмова Фіцо з Корецьким відбулася на тлі складних дискусій усередині ЄС щодо довгострокової підтримки Києва. У жовтні 2026 року Європейська рада доручила Єврокомісії підготувати пропозиції щодо покриття фінансового дефіциту України на 2027 рік. Серед варіантів розглядають залучення спільних запозичень, зокрема механізмів, пов’язаних із доходами від заморожених російських активів. Які саме перспективи війни обговорювали два прем’єри та що стало причиною реакції Фіцо, наразі залишається невідомим.

війна в Україні, Роберт Фіцо, Сергій Корецький, Словаччина
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