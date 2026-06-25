Ferrari змінює маркетингового директора після провального дебюту електрокара

Італійський автовиробник Ferrari оголосив про зміну керівника маркетингового та комерційного напрямку після презентації свого першого повністю електричного автомобіля Luce. Компанію залишає Енріко Гальєра, який працював у бренді понад 16 років, а з 1 липня його посаду обійме топменеджер, що раніше очолював італійський підрозділ BMW.

Кадрові зміни відбулися на тлі неоднозначної реакції ринку на дебют першого серійного електромобіля Ferrari. Представлена модель Luce стала важливою віхою для виробника спортивних автомобілів, однак презентація викликала активне обговорення серед автомобільних експертів, клієнтів і потенційних інвесторів. Частина аудиторії розкритикувала дизайн новинки та відхід від традиційної концепції бренду, який десятиліттями асоціювався з бензиновими двигунами та характерною спортивною естетикою.

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Ринкова реакція також виявилася помітною. У день презентації Luce котирування акцій Ferrari знизилися більш ніж на 8%, що стало одним із найбільш відчутних одноденних коливань вартості цінних паперів компанії за останній період. Інвестори уважно стежать за стратегією виробника щодо електрифікації модельного ряду, оскільки перехід до нових технологій може вплинути як на фінансові показники, так і на позиціонування бренду на глобальному ринку преміальних автомобілів.

Енріко Гальєра був одним із ключових менеджерів Ferrari та відповідав за маркетингову і комерційну політику компанії протягом багатьох років. За цей час бренд демонстрував стабільне зростання продажів і прибутковості, одночасно розширюючи присутність на міжнародних ринках. Його відхід збігся в часі з одним із наймасштабніших стратегічних проєктів автовиробника — виходом у сегмент повністю електричних моделей.

Новий керівник маркетингового напряму, який раніше очолював італійський бізнес BMW, має взяти на себе завдання з просування нової лінійки Ferrari та адаптації бренду до змін на світовому автомобільному ринку. Конкуренція у сегменті електрокарів посилюється, а традиційні виробники спортивних автомобілів дедалі активніше інвестують у технології з нульовими викидами.

Запуск Luce став частиною ширшої трансформації автомобільної галузі, де провідні компанії переглядають свої продуктові стратегії у відповідь на екологічні вимоги, технологічний розвиток і зміну споживчих уподобань. Подальша комерційна доля моделі та її сприйняття покупцями можуть вплинути як на темпи електрифікації Ferrari, так і на рішення інших виробників преміальних спортивних автомобілів.