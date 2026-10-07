Фелікс Редька: біографія та цікаві факти про стендап-коміка
2026-07-10    83

Фелікс Редька: біографія та цікаві факти про стендап-коміка

Фелікс Редька — український стендап-комік, гуморист та автор сольних комедійних програм, який став відомим завдяки гострій соціальній сатирі. Широку популярність йому приніс образ вигаданого кандидата в мери Сум Анатолія Почечуна, через якого артист висміював корупцію, місцеву політику та суспільні проблеми. Редька також відомий виступом у бомбосховищі в Сумах у березні 2022 року, коли місто перебувало в умовах російського наступу. Останніми роками комік активно гастролює, створює відеоконтент і бере участь у проєктах, присвячених гумору та історії. У жовтні 2026 року його ім’я знову опинилося в центрі уваги після скасування концертів у Львові, Хмельницькому та Івано-Франківську на тлі суперечки щодо його публічних висловлювань.

Біографія

Фелікс Олегович Редька народився 20 січня 1998 року в Сумах. У різних біографічних матеріалах зазначається, що він виріс у родині, пов’язаній із військовою службою. У дитинстві Редька зацікавився виступами та гумором, а ще школярем почав брати участь у КВК. За даними профілю артиста на концертному майданчику, перші виступи припали приблизно на 11-річний вік.

Важливим етапом у розвитку сумської комедійної сцени став січень 2014 року. Тоді Редька разом із друзями організував стендап-вечір у Сумах після того, як побачив виступи коміків з інших міст і вирішив повторити такий формат у рідному місті. В інтерв’ю місцевому виданню він розповідав, що перший організований ним захід відбувся в одному з міських закладів. Пізніше Редька став одним із активних учасників розвитку стендапу в Сумах.

У 2016 році комік брав участь у телевізійній «Лізі сміху», а наступного року з’явився у шоу «Розсміши коміка». Паралельно він розвивав власний YouTube-канал і виступав на стендап-сцені. Сам Редька в інтерв’ю пояснював, що саме стендап дав йому можливість говорити зі сцени власним голосом, без обмежень командного гумористичного формату.

Одним із найвідоміших персонажів Редьки став Анатолій Почечун — вигаданий «народний мер» Сум. Образ поєднував політичну сатиру, гротеск і навмисно провокативну манеру поведінки. Відео з Почечуном почали активно поширюватися в інтернеті, після чого ім’я Редьки стало відомим за межами сумської комедійної сцени.

До початку повномасштабного вторгнення Редька займався не лише власними виступами, а й організацією концертів. Зокрема, він працював із російськомовними стендап-коміками, які гастролювали в Україні. Після початку повномасштабної війни ця діяльність змінилася. У березні 2022 року Редька разом з іншими коміками організував виступ у бомбосховищі в Сумах. Захід відбувся в умовах, коли поблизу міста перебували російські військові, і згодом історія про цей концерт отримала міжнародне висвітлення.

Після цього Редька почав активно гастролювати Україною. Серед його проєктів — «Стендап у бомбосховищі», сольні програми «Цирк на дроті», «Одіссея» та інші концерти. Він також розвиває проєкт «Комік плюс історик» разом з істориком Євгеном Мурзою, у якому гумористична подача поєднується з обговоренням історичних тем.

У 2024 році Фелікс Редька потрапив до рейтингу 50 найкращих блогерів України за версією Focus, де був представлений у категорії гумору. На той момент видання оцінювало його аудиторію приблизно у 300 тисяч підписників. У 2025–2026 роках він продовжив сольні виступи та гастрольну діяльність.

Цікаві факти

Однією з найбільш обговорюваних особливостей Редьки є його мовна позиція. Комік тривалий час виступав двома мовами, а після початку повномасштабної війни значно активніше перейшов на українську у своїй публічній творчості. Водночас його погляди на мовне питання неодноразово ставали предметом суперечок, зокрема через висловлювання про російськомовних українців. У 2025 році уривок його інтерв’ю поширювали в соціальних мережах із твердженням, що він нібито закликав стріляти в російськомовних, однак StopFake встановив, що фрагмент був вирваний із контексту і такого заклику комік не робив.

Редька також пов’язаний із бізнесом у сфері мерчу. Він співпрацював із журналістом Дмитром Гордоном і разом із ним розробляв офіційний мерч, після чого Редька займався інтернет-магазином із відповідною продукцією. Про цю співпрацю комік докладно розповідав у різних інтерв’ю.

Особливе місце у творчості Редьки займає Сумщина. Він неодноразово наголошував на зв’язку з рідним містом, а його сатиричний персонаж Анатолій Почечун безпосередньо побудований навколо образу сумського політика. У перші тижні повномасштабної війни саме Суми стали місцем одного з найвідоміших його виступів — концерту в укритті.

Особисте життя Редька значною мірою залишається поза публічною діяльністю. У вересні 2025 року в інтерв’ю ТСН він розповідав про дружину Олександру, але не робить сімейне життя основною частиною свого медійного образу. У відкритих джерелах також немає достатньо підтверджених даних, які дозволяли б детально описувати його приватне життя без ризику повторювати неперевірені відомості.

У жовтні 2026 року навколо коміка виник новий масштабний скандал. 6 жовтня Центр Довженка у Львові повідомив про скасування його концерту «Одіссея», який планувався на 29 жовтня. Перед цим викладач УКУ та тренер із регуляторної політики Тарас Хавунка публічно розкритикував проведення виступу в комунальному просторі, посилаючись на попередні висловлювання Редьки щодо мовного питання, деколонізації та пам’ятника Михайлу Булгакову.

7 жовтня Редька повідомив, що концерти його туру «Одіссея» також скасували у Хмельницькому та Івано-Франківську. Виступи там планувалися відповідно на 20 та 27 жовтня. За повідомленням NV, сам комік назвав ситуацію «хет-триком», а скасування трьох концертів стало предметом широкої дискусії в соцмережах. При цьому причини скасування у різних випадках подавалися по-різному, тому безпосередньо пов’язувати кожне рішення виключно з мовними висловлюваннями Редьки некоректно без офіційних пояснень організаторів.

Відповіді на питання про Фелікса Редьку

Хто такий Фелікс Редька?

Фелікс Редька — український стендап-комік, гуморист та автор сольних концертних програм. Він народився у Сумах і почав займатися гумором ще в підлітковому віці. Найбільшу популярність йому приніс сатиричний образ Анатолія Почечуна.

Коли народився Фелікс Редька?

Фелікс Редька народився 20 січня 1998 року. Його рідне місто — Суми. У 2026 році йому виповнилося 28 років.

Чим відомий Фелікс Редька?

Найбільше Редьку знають завдяки стендапу та образу Анатолія Почечуна. Окрему популярність отримав його виступ у бомбосховищі в Сумах у березні 2022 року. Також він створює YouTube-контент, гастролює та бере участь у проєкті «Комік плюс історик».

Що сталося з концертами Фелікса Редьки у жовтні 2026 року?

6 жовтня було оголошено про скасування його концерту у Львові, який мав відбутися в Центрі Довженка. 7 жовтня Редька повідомив про скасування ще двох виступів — у Хмельницькому та Івано-Франківську. Ситуація виникла на тлі публічної дискусії щодо його попередніх висловлювань і вибору концертних майданчиків.

Хто такий Анатолій Почечун?

Анатолій Почечун — вигаданий сатиричний персонаж Фелікса Редьки. Комік створив його як образ кандидата в мери Сум, використовуючи персонажа для політичної та соціальної сатири. Саме відео з Почечуном стали одним із головних чинників популярності Редьки в інтернеті.

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