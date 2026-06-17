Федоров заявив, що найближчим часом Крим може стати «островом»
2026-17-06    124

Федоров заявив, що найближчим часом Крим може стати «островом»

Міністр оборони України Михайло Федоров 17 червня заявив, що внаслідок дій українських безпілотних систем тимчасово окупований Крим фактично ізолюється від основних логістичних маршрутів. Про це він сказав в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING, зазначивши, що найближчим часом півострів, за його оцінкою, може «перетворитися на острів».

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За словами Федорова, нинішня тактика із застосуванням дронів спрямована на поступову ізоляцію Криму. Міністр наголосив, що такий розвиток подій здатен мати несподівані наслідки для російської сторони, однак не став розкривати деталей щодо подальших планів України чи можливих військових операцій на цьому напрямку.

Заява пролунала на тлі серії атак по транспортній інфраструктурі, яка забезпечує сполучення з окупованим півостровом. Одним із ключових об’єктів став Чонгарський міст, по якому 7 червня було завдано удару. Після цього рух транспорту відновили лише у реверсивному режимі, однак уже через два дні переправа знову зазнала атаки безпілотників, що призвело до повторного припинення руху.

Після нових ударів окупаційна адміністрація рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп. У Центрі протидії дезінформації повідомляли, що після кількох атак Чонгарський міст був повністю зруйнований, що суттєво вплинуло на логістику між материковою частиною та Кримом.

Подальші події також стосувалися інших транспортних вузлів. 10 червня на тимчасово окупованій території Херсонської області було перекрито міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Це стало другою важливою переправою, рух якою був обмежений за короткий проміжок часу на тлі повідомлень про удари по транспортній інфраструктурі.

У ніч на 11 червня в різних районах окупованого Криму повідомляли про вибухи та пожежі, зокрема в Сімферополі й Севастополі. Також надходила інформація про пошкодження окремих мостів на сухопутних під’їздах до півострова. 13 червня представники окупаційної адміністрації знову заявляли про атаки безпілотників на міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою, після чого об’єкт обстежували фахівці.

З огляду на останні події питання функціонування логістичних маршрутів до Криму залишається одним із ключових аспектів ситуації на південному напрямку. Пошкодження транспортної інфраструктури може впливати як на військове забезпечення, так і на цивільне сполучення, а офіційні заяви української сторони свідчать про продовження використання безпілотних технологій для ураження стратегічно важливих об’єктів.

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