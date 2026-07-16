Федоров пропонував змінити Сирського і Гнатова
2026-16-07    80

Федоров пропонував змінити Сирського і Гнатова

Міністр оборони України Михайло Федоров 16 липня 2026 року підтвердив, що його команда пропонувала замінити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова. За словами міністра, такі кадрові зміни розглядалися як частина стратегії для ведення війни з Росією за принципом асиметричних рішень із мінімізацією втрат серед військових.

Федоров заявив, що пропозиція передбачала «кардинальне рішення» — одночасну зміну керівників ключових військових структур. Він пояснив це необхідністю перегляду підходів до управління армією та впровадження нових моделей оборони.

За словами міністра, однією з причин для таких пропозицій стали проблеми у військовому управлінні та випадки, які, на його думку, свідчать про необхідність системних змін. Як приклад він навів ситуацію навколо полку «Скеля», де, за його словами, відбувалися випадки катувань і загибелі військовослужбовців. Федоров заявив, що зміна керівництва мала б допомогти уникнути подібних криз у майбутньому.

Під час виступу Федоров також представив оцінку проблем у Міністерстві оборони та розповів про власне бачення реформування відомства. Основний акцент він зробив на необхідності технологічного розвитку, зміні управлінських процесів та використанні нових підходів у війні проти Росії.

Окремо міністр заявив про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами Федорова, головком блокував частину його ініціатив як керівника Міноборони та замість відкритої дискусії, на його думку, створював внутрішню напругу.

«По факту він поставив ультиматум. Замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну», — заявив Федоров, коментуючи ситуацію.

Раніше в українських медіа з’являлася інформація про можливі розбіжності між Федоровим і Сирським щодо підходів до управління оборонним сектором. Публічно сторони неодноразово демонстрували різні погляди на питання реформ, організації військового управління та використання технологій у війні.

Посада головнокомандувача ЗСУ є однією з ключових у системі оборони України. Відповідно до законодавства, призначення та звільнення військового керівництва належить до повноважень президента України як верховного головнокомандувача.

Заяви Федорова можуть посилити дискусію щодо майбутнього структури військового управління та ролі цивільного керівництва оборонного сектору. Водночас остаточні кадрові рішення щодо керівництва Збройних сил України залежать від політичних рішень вищого військово-політичного керівництва держави.

Андрій Гнатов, безпека України, війна Росії проти України, військова політика, військове керівництво, військові реформи, Генеральний штаб ЗСУ, головнокомандувач ЗСУ, Збройні сили України, кадрові зміни, Михайло Федоров, Міністерство оборони України, оборона України, оборонний сектор, Олександр Сирський, полк Скеля, реформи Міноборони, технології у війні, українська армія, управління армією
Останні новини
Екс-заступника начальника ГУНП Сергія Чижа знайшли мертвим

Екс-заступника начальника ГУНП Сергія Чижа знайшли мертвим
У Полтавській області виявили тіло колишнього заступника начальника головних управлінь читать далее
16-07, 14:42
Федоров пропонував змінити Сирського і Гнатова

Федоров пропонував змінити Сирського і Гнатова
Міністр оборони України Михайло Федоров 16 липня 2026 року підтвердив, читать далее
16-07, 12:49
Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України

Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України
Верховна Рада України 16 липня 2026 року підтримала призначення Сергія читать далее
16-07, 12:23
Патураєв подав заяву про складання мандата нардепа

Патураєв подав заяву про складання мандата нардепа
Народний депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв подав заяву читать далее
16-07, 12:06
Денис Маслов: біографія та цікаві факти про юриста і депутата

Денис Маслов: біографія та цікаві факти про юриста і депутата
Денис Вячеславович Маслов — український політик, юрист та народний депутат читать далее
16-07, 11:57
Оксана Ферчук: біографія та цікаві факти про цифрову експертку

Оксана Ферчук: біографія та цікаві факти про цифрову експертку
Оксана Віталіївна Ферчук — українська управлінка, цифрова експертка та державна читать далее
16-07, 11:55
Сергій Марченко: біографія та цікаві факти про міністра фінансів

Сергій Марченко: біографія та цікаві факти про міністра фінансів
Сергій Михайлович Марченко — український державний діяч, економіст та міністр читать далее
16-07, 11:46
Андрій Бутенко: біографія та цікаві факти про антикорупціонера

Андрій Бутенко: біографія та цікаві факти про антикорупціонера
Андрій Бутенко — український державний службовець, юрист та керівник у читать далее
16-07, 11:44
Іван Вигівський: біографія та цікаві факти про правоохоронця

Іван Вигівський: біографія та цікаві факти про правоохоронця
Іван Вигівський — український правоохоронець, генерал поліції, який очолює Національну читать далее
16-07, 11:41
Матвій Бідний: біографія та цікаві факти про міністра та спортсмена

Матвій Бідний: біографія та цікаві факти про міністра та спортсмена
Матвій Вікторович Бідний — український державний діяч, спортсмен та керівник читать далее
16-07, 11:33
Тетяна Бережна: біографія та цікаві факти про політикиню

Тетяна Бережна: біографія та цікаві факти про політикиню
Тетяна Василівна Бережна — українська державна діячка, юристка та політикиня, читать далее
16-07, 11:27
Сергій Стерненко: біографія та цікаві факти про відомого активіста

Сергій Стерненко: біографія та цікаві факти про відомого активіста
Сергій Стерненко — український громадський активіст, волонтер, блогер та один читать далее
16-07, 11:06
Сергій Бескрестнов (Флеш): біографія та цікаві факти про військового експерта

Сергій Бескрестнов (Флеш): біографія та цікаві факти про військового експерта
Сергій Бескрестнов, відомий за позивним «Флеш», — український військовий експерт, читать далее
16-07, 11:03
LELÉKA (Вікторія Лелека): біографія та цікаві факти про українську співачку

LELÉKA (Вікторія Лелека): біографія та цікаві факти про українську співачку
LELÉKA — сценічний псевдонім української співачки, композиторки та авторки музичних читать далее
16-07, 11:01
Нові правила Starlink в Україні: як пройти верифікацію у 2026 році

Нові правила Starlink в Україні: як пройти верифікацію у 2026 році
Україна у 2026 році посилила правила верифікації терміналів Starlink, запровадивши читать далее
16-07, 10:59
Греція заблокувала частину нового пакета санкцій ЄС проти РФ

Греція заблокувала частину нового пакета санкцій ЄС проти РФ
Греція виступила проти окремих положень 21-го пакета санкцій Європейського Союзу читать далее
16-07, 09:31
У Києві та Львові проходять акції на підтримку Михайла Федорова

У Києві та Львові проходять акції на підтримку Михайла Федорова
У Києві 16 липня люди вийшли на акцію протесту проти читать далее
16-07, 09:21
Павло Єлізаров, заступник командувача Повітряних сил, подав у відставку через Федорова

Павло Єлізаров, заступник командувача Повітряних сил, подав у відставку через Федорова
Заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров повідомив читать далее
16-07, 09:17
Через атаки РФ Україна втратила третину потужностей експорту зерна

Через атаки РФ Україна втратила третину потужностей експорту зерна
Чорноморські порти України втратили близько третини експортних потужностей із перевалки читать далее
16-07, 09:09
На ЗАЕС заявили про загибель призначеного окупантами головного інженера

На ЗАЕС заявили про загибель призначеного окупантами головного інженера
Генеральний директор російської держкорпорації «Росатом» Олександр Лихачов 15 липня заявив читать далее
16-07, 08:16
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026