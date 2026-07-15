Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони
2026-15-07    71

Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони

Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах, підбивши підсумки своєї роботи на чолі оборонного відомства та подякувавши українському народу за довіру. Водночас посадовець заявив, що продовжить працювати задля посилення обороноздатності країни, зосередившись на розвитку інноваційних рішень.

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У своєму зверненні Федоров назвав роботу на посаді міністра оборони великою честю та зазначив, що цей період став одним із найвідповідальніших у його професійній діяльності. Він наголосив, що сучасна війна вимагає швидких технологічних рішень, ефективної організації процесів і постійного впровадження інновацій.

«Це була велика честь — служити українському народу на посаді Міністра оборони», — написав Федоров. За його словами, він не припиняє виконання своєї місії та надалі працюватиме над тим, щоб Україна перемагала ворога «асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації».

Заява Федорова пролунала на тлі кадрових змін в уряді, які останніми днями активно обговорюються в українському політичному середовищі. Очікується, що найближчим часом Верховна Рада розгляне кадрові рішення щодо оновленого складу Кабінету Міністрів. Після відповідних парламентських процедур стане відомо, хто очолить Міністерство оборони.

Під час перебування на посаді міністра оборони Федоров неодноразово заявляв, що одним із ключових напрямів розвитку сектору безпеки має стати інтеграція цифрових технологій, автоматизація процесів управління, розширення використання безпілотних систем, а також прискорення взаємодії між державою, військовими та українськими виробниками оборонних технологій.

Останніми роками Україна значно активізувала розвиток оборонних інновацій. Особливу увагу держава приділяє масштабуванню виробництва безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, цифрових сервісів для військових та систем управління бойовими діями. Ці напрями розглядаються як один із ключових факторів підвищення ефективності Сил оборони в умовах повномасштабної війни.

Подальша діяльність Михайла Федорова, як випливає з його заяви, буде пов’язана саме з розвитком технологічної складової оборони. Водночас офіційна інформація про його нову посаду або формат роботи наразі не оприлюднена.

Найближчим часом кадрові рішення щодо Міністерства оборони мають пройти передбачені законодавством процедури. Після цього стане зрозуміло, як саме буде сформовано нову управлінську команду оборонного відомства та які напрями розвитку отримають пріоритет у найближчій перспективі.

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