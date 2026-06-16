Міністр Федоров анонсував часткову демобілізацію військових з 2026 року

У 2026 році в Україні розпочнеться часткова демобілізація військовослужбовців, які перебувають на службі з 2022 року або були мобілізовані раніше, заявив міністр оборони Михайло Федоров у вівторок, 16 червня, коментуючи подальшу реформу системи проходження служби в Збройних силах України. За його словами, рішення про звільнення військових ухвалюватимуть із урахуванням тривалості служби та часу перебування на передовій, а процес стартує ближче до кінця року.

Федоров уточнив, що наразі не існує єдиних формалізованих критеріїв для автоматичної демобілізації. Визначальним фактором стане рішення командування, яке оцінюватиме індивідуальний шлях служби кожного військовослужбовця, включно з бойовим навантаженням та участю в активних бойових діях. Такий підхід, за його словами, має дозволити врахувати різні умови проходження служби в умовах воєнного стану.

Окремо міністр анонсував створення цифрового інструменту — калькулятора, який дозволить військовим самостійно перевірити, чи підпадають вони під прискорену демобілізацію. Очікується, що сервіс стане доступним до кінця року та базуватиметься на даних про рік мобілізації, тривалість служби і перебування в бойових підрозділах. Це має зменшити кількість запитів до командування та спростити планування особового складу.

За словами Федорова, навіть у разі потенційного права на звільнення військовослужбовці матимуть альтернативу у вигляді контрактного продовження служби. Зокрема, передбачена можливість укладання 24-місячного контракту із Збройними силами України, що дозволить залишатися в строю та впливати на подальші кар’єрні рішення в межах армійської системи.

У разі ухвалення відповідного рішення про демобілізацію, ті військові, які підпадають під критерії, але ще не були офіційно звільнені, зможуть скористатися правом дострокового виходу зі служби навіть після підписання нового контракту. Це положення, за словами міністра, покликане забезпечити гнучкість системи та уникнути різких кадрових втрат у підрозділах.

У межах презентованої реформи Збройних сил також передбачено кілька форматів контрактної служби. Йдеться про піхотно-штурмовий контракт терміном 10 місяців, бойовий і базовий контракти на 24 місяці. Окремо визначено короткостроковий формат на 6 місяців для осіб, які вже були звільнені зі служби під час дії воєнного стану та вирішили повернутися до війська.

У військовому відомстві наголошують, що нова модель має балансувати між потребами фронту та соціальними очікуваннями військовослужбовців. Водночас ключовим викликом залишається забезпечення безперервності бойових підрозділів у разі масштабнішого виходу досвідчених бійців зі служби, особливо тих, хто перебуває на передовій з перших етапів повномасштабної війни.

Експерти відзначають, що запровадження гнучкої демобілізаційної моделі може стати одним із найбільш складних етапів військової реформи в умовах тривалого конфлікту, оскільки потребуватиме одночасного збереження боєздатності армії та поступового оновлення особового складу.