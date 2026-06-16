Міністр Федоров анонсував часткову демобілізацію військових з 2026 року
2026-16-06    74

Міністр Федоров анонсував часткову демобілізацію військових з 2026 року

У 2026 році в Україні розпочнеться часткова демобілізація військовослужбовців, які перебувають на службі з 2022 року або були мобілізовані раніше, заявив міністр оборони Михайло Федоров у вівторок, 16 червня, коментуючи подальшу реформу системи проходження служби в Збройних силах України. За його словами, рішення про звільнення військових ухвалюватимуть із урахуванням тривалості служби та часу перебування на передовій, а процес стартує ближче до кінця року.

Федоров уточнив, що наразі не існує єдиних формалізованих критеріїв для автоматичної демобілізації. Визначальним фактором стане рішення командування, яке оцінюватиме індивідуальний шлях служби кожного військовослужбовця, включно з бойовим навантаженням та участю в активних бойових діях. Такий підхід, за його словами, має дозволити врахувати різні умови проходження служби в умовах воєнного стану.

Окремо міністр анонсував створення цифрового інструменту — калькулятора, який дозволить військовим самостійно перевірити, чи підпадають вони під прискорену демобілізацію. Очікується, що сервіс стане доступним до кінця року та базуватиметься на даних про рік мобілізації, тривалість служби і перебування в бойових підрозділах. Це має зменшити кількість запитів до командування та спростити планування особового складу.

За словами Федорова, навіть у разі потенційного права на звільнення військовослужбовці матимуть альтернативу у вигляді контрактного продовження служби. Зокрема, передбачена можливість укладання 24-місячного контракту із Збройними силами України, що дозволить залишатися в строю та впливати на подальші кар’єрні рішення в межах армійської системи.

У разі ухвалення відповідного рішення про демобілізацію, ті військові, які підпадають під критерії, але ще не були офіційно звільнені, зможуть скористатися правом дострокового виходу зі служби навіть після підписання нового контракту. Це положення, за словами міністра, покликане забезпечити гнучкість системи та уникнути різких кадрових втрат у підрозділах.

У межах презентованої реформи Збройних сил також передбачено кілька форматів контрактної служби. Йдеться про піхотно-штурмовий контракт терміном 10 місяців, бойовий і базовий контракти на 24 місяці. Окремо визначено короткостроковий формат на 6 місяців для осіб, які вже були звільнені зі служби під час дії воєнного стану та вирішили повернутися до війська.

У військовому відомстві наголошують, що нова модель має балансувати між потребами фронту та соціальними очікуваннями військовослужбовців. Водночас ключовим викликом залишається забезпечення безперервності бойових підрозділів у разі масштабнішого виходу досвідчених бійців зі служби, особливо тих, хто перебуває на передовій з перших етапів повномасштабної війни.

Експерти відзначають, що запровадження гнучкої демобілізаційної моделі може стати одним із найбільш складних етапів військової реформи в умовах тривалого конфлікту, оскільки потребуватиме одночасного збереження боєздатності армії та поступового оновлення особового складу.

армія України, військова реформа, військові контракти, військовослужбовці, воєнний стан, демобілізація, ЗСУ, контракт ЗСУ, Михайло Федоров, Міністерство оборони, мобілізація 2022, передова, реформа ЗСУ, Україна, фронт Україна
Останні новини
У Хмельницькій області розбився Су-24М, загинули пілоти

У Хмельницькій області розбився Су-24М, загинули пілоти
У Хмельницькій області 16 червня 2026 року близько 19:00 сталася читать далее
16-06, 22:53
Міністр Федоров анонсував часткову демобілізацію військових з 2026 року

Міністр Федоров анонсував часткову демобілізацію військових з 2026 року
У 2026 році в Україні розпочнеться часткова демобілізація військовослужбовців, які читать далее
16-06, 22:48
Канада і Велика Британія оголосили нові санкції проти Росії

Канада і Велика Британія оголосили нові санкції проти Росії
Канада та Велика Британія 16 червня оголосили про запровадження нового читать далее
16-06, 22:30
Binance може залишитися без ліцензії MiCA для роботи в ЄС

Binance може залишитися без ліцензії MiCA для роботи в ЄС
Криптовалютна біржа Binance, ймовірно, не отримає загальноєвропейську ліцензію в рамках читать далее
16-06, 21:43
США можуть відновити санкції проти російської нафти, — Трамп

США можуть відновити санкції проти російської нафти, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість відновлення читать далее
16-06, 19:21
Кінопрем’єри тижня в Україні: «Історія іграшок 5» та екшн-трилери

Кінопрем’єри тижня в Україні: «Історія іграшок 5» та екшн-трилери
У кінотеатрах України цього тижня стартує показ сімейної анімації «Історія читать далее
16-06, 18:12
Яке церковне свято 17 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 17 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
17 червня 2026 року православні християни за новоюліанським календарем вшановують читать далее
16-06, 16:39
Зимова 1000: невикористані кошти згорять уже наприкінці червня

Зимова 1000: невикористані кошти згорять уже наприкінці червня
Українці, які отримали кошти в межах програми «Зимова 1000», мають читать далее
16-06, 16:30
Ольга Харлан уперше стала мамою: у спортсменки народилася донька

Ольга Харлан уперше стала мамою: у спортсменки народилася донька
Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан уперше стала мамою. читать далее
16-06, 16:14
Ольга Харлан: біографія та цікаві факти про українську фехтувальницю

Ольга Харлан: біографія та цікаві факти про українську фехтувальницю
Ольга Харлан — одна з найтитулованіших українських спортсменок сучасності, яка читать далее
16-06, 16:12
Вірменія проведе навчання Eagle Partner 2026 зі США, Францією та Грецією

Вірменія проведе навчання Eagle Partner 2026 зі США, Францією та Грецією
У Вірменії з 17 по 25 червня 2026 року відбудуться читать далее
16-06, 16:01
Комітет ВРУ підтримав 50% податок на прибуток банків у 2027 році

Комітет ВРУ підтримав 50% податок на прибуток банків у 2027 році
Податковий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №15262, який читать далее
16-06, 15:58
В Україні можуть запровадити штрафи до 170 тис. грн за незаконні звалища

В Україні можуть запровадити штрафи до 170 тис. грн за незаконні звалища
Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає читать далее
16-06, 15:45
Хліб в Україні може подорожчати на 15–20% через зростання витрат

Хліб в Україні може подорожчати на 15–20% через зростання витрат
В Україні найближчим часом хлібобулочні вироби можуть подорожчати на 15–20% читать далее
16-06, 14:41
Трамп заявив про фокус на Україні та зустрівся із Зеленським на G7

Трамп заявив про фокус на Україні та зустрівся із Зеленським на G7
Президент США Дональд Трамп 16 червня 2026 року на полях читать далее
16-06, 13:54
Долар до 51 грн і мінімалка 11 тис: бюджетна декларація 2027–2029

Долар до 51 грн і мінімалка 11 тис: бюджетна декларація 2027–2029
Кабінет Міністрів України 16 червня 2026 року у Києві представив читать далее
16-06, 13:49
Лукашенко вибачився перед Зеленським і заявив, що Білорусь не воюватиме з Україною

Лукашенко вибачився перед Зеленським і заявив, що Білорусь не воюватиме з Україною
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 16 червня 2026 року в інтерв’ю читать далее
16-06, 12:00
Анна Неплях закрутила новий роман і заговорила про можливі заручини

Анна Неплях закрутила новий роман і заговорила про можливі заручини
Українська модель і «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях підтвердила, що читать далее
16-06, 11:58
Анна Неплях: біографія та цікаві факти про українську модель і «Міс Україна Всесвіт-2021»

Анна Неплях: біографія та цікаві факти про українську модель і «Міс Україна Всесвіт-2021»
Анна Неплях — українська модель, яка здобула широку популярність після читать далее
16-06, 11:56
Єва Мелещук: біографія та цікаві факти про українську художню гімнастку

Єва Мелещук: біографія та цікаві факти про українську художню гімнастку
Єва Мелещук — українська художня гімнастка, яка представляла країну на читать далее
16-06, 11:14
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції