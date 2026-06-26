Федерація кіберспорту України дискваліфікувала 44 гравців

Федерація кіберспорту України (UESF) ухвалила рішення про дисциплінарні санкції щодо 44 українських кіберспортсменів, які виступають у дисциплінах Counter-Strike 2 та Dota 2. Із них 33 гравці отримали дискваліфікацію за участь у командах із громадянами Росії або співпрацю з російськими кіберспортивними організаціями. Обмеження поширюються на участь у внутрішніх офіційних змаганнях під егідою федерації, а також унеможливлюють включення спортсменів до складу національної збірної України для міжнародних турнірів.

Серед дискваліфікованих опинився один із найвідоміших українських професійних гравців у Counter-Strike 2 Олександр «s1mple» Костилєв. Відповідно до рішення федерації, спортсмен отримав річну дискваліфікацію через виступи у складах, де були громадяни Росії. Санкція стосується саме офіційних змагань під егідою Федерації кіберспорту України та представництва країни на міжнародній арені у статусі члена національної збірної.

Олександр Костилєв є одним із найтитулованіших кіберспортсменів світу. За кар’єру він виступав за кілька міжнародних команд, зокрема NAVI, яка протягом тривалого часу мала мультинаціональний склад. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато кіберспортивних організацій переглянули принципи формування команд, однак міжнародна професійна сцена й надалі залишається змішаною за громадянством учасників.

Крім порушень, пов’язаних зі співпрацею з російськими командами або організаціями, Федерація застосувала дисциплінарні заходи й з інших причин. Серед підстав для дискваліфікації або інших санкцій названо використання забороненого програмного забезпечення, участь у договірних матчах, неявку на офіційні поєдинки, токсичну поведінку та інші порушення регламенту змагань.

Рішення федерації стосується переважно представників Counter-Strike 2 та Dota 2 — двох найбільших кіберспортивних дисциплін в Україні. Дискваліфікація не означає автоматичної заборони на участь у міжнародних комерційних турнірах або лігах, якщо вони не підпорядковуються регламентам UESF. Водночас українські спортсмени, щодо яких застосовані санкції, не зможуть представляти країну у складі офіційної збірної до завершення строку покарання або його перегляду.

Останніми роками питання співпраці українських спортсменів із громадянами Росії залишається одним із найрезонансніших як у традиційному спорті, так і в кіберспорті. Українські спортивні федерації поступово посилюють внутрішні правила щодо взаємодії з представниками держави-агресора, аргументуючи це необхідністю дотримання національної спортивної політики та захисту репутації українських збірних.