«Фантомні патрулі» почали фіксувати порушення на дорогах Києва
2026-31-08    158

«Фантомні патрулі» почали фіксувати порушення на дорогах Києва

З 31 серпня на дорогах Києва та Київської області відновили роботу «фантомні патрулі» — спеціальні автомобілі без поліцейського маркування, обладнані системами контролю швидкості та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. На першому етапі на маршрути вийшли три такі автомобілі, надалі їхню кількість планують збільшувати, а географію роботи — розширювати на інші регіони.

Про повернення спецавтомобілів повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, зовні «фантоми» майже не відрізняються від звичайних автомобілів, що дозволяє їм контролювати дотримання швидкісного режиму без постійного привернення уваги водіїв.

Автомобілі обладнані комплексами, здатними вимірювати швидкість транспортних засобів як під час руху самого патруля, так і коли спецавтомобіль перебуває на визначеній ділянці дороги. Системи можуть фіксувати порушення в обох напрямках руху.

Після виявлення перевищення встановленої швидкості обладнання зчитує та розпізнає номерний знак автомобіля. Дані перевіряються у відповідних базах, після чого інформація передається до системи автоматичної фіксації. Вона опрацьовує отримані метадані та формує постанову про адміністративне правопорушення.

У більшості випадків водія не зупинятимуть безпосередньо після фіксації перевищення швидкості. Порушення оброблятимуться в автоматичному режимі, що має дозволити патрулям контролювати більшу кількість автомобілів у транспортному потоці.

Окремо «фантомні патрулі» можуть працювати у неавтоматичному режимі. Для цього автомобілі оснащені двома відеокамерами, які дають змогу фіксувати порушення правил дорожнього руху як попереду службового автомобіля, так і позаду нього. Таким способом поліція може документувати не лише перевищення швидкості, а й інші порушення ПДР.

За словами Білошицького, основним завданням повернення таких патрулів є зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, травмованих і загиблих на дорогах. Подальше розширення системи залежатиме від кількості доступних автомобілів та організації їхньої роботи в інших областях.

«Фантомні патрулі» вже використовувалися на українських дорогах до повномасштабного вторгнення РФ. Перші автомобілі цього типу виїхали на патрулювання 25 січня 2022 року. Це були Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції, оснащені технічними засобами для контролю за дорожнім рухом безпосередньо в транспортному потоці.

За першу добу роботи тодішні «фантоми» зафіксували 990 порушень правил дорожнього руху, а протягом перших чотирьох днів — близько 4 тисяч. До початку повномасштабної війни система працювала приблизно місяць і за цей період зафіксувала понад 26 тисяч порушень.

Повернення патрулів до Києва та області означає відновлення мобільного контролю на дорогах, коли водії не можуть заздалегідь визначити місце розташування автомобіля, що здійснює фіксацію. Водночас система передбачає автоматизовану обробку значної частини даних, що має зменшити необхідність безпосереднього контакту патрульних із водіями.

Київ, Київська область, новини України, Олексій Білошицький, ПДР, фантомний патруль
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