ФАБ-3000: росіяни запускають масове виробництво аівабомб

Росіяни заявили про збільшення виробництва авіабомб ФАБ-500, ФАБ-1500 і запуск масового виробництва ФАБ-3000 з лютого. Про це пишуть російські пропагандистські ресурси.

Відповідну заяву зробили під час візиту міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу на одне з підприємств оборонно-промислового комплексу в Нижньогородській області.

Причина запуску масового виробництва ФАБ-3000 залишається невідомою.

ФАБ-3000 – це фугасна авіабомба, яку розробляли для бомбардувальників Ту-4 у 1946 році, пізніше нею оснащувалися Ту-16 й Ту-22. Важить три тонни й має довжину понад три метри, маса вибухової речовини складає 1,4 тонни. Бомба оснащується одразу трьома детонаторами.