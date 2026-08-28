Еротичні салони у Львові залишаться у центрі: депутати вимагають

Львівські депутати не підтримали електронну петицію священика про перенесення за межі центральної частини міста секс-шопів, секс-барів та інших закладів секс-індустрії. За рішення проголосували 23 депутати з необхідних 33, повідомляє Zaxid.net. Петиція раніше зібрала понад 500 голосів мешканців, необхідних для її розгляду міською радою.

Автор звернення пропонував обмежити розміщення закладів сексуального характеру в центральній частині Львова та перенести їх за межі історичного центру. Ініціатива стосувалася зокрема секс-шопів, секс-барів та інших комерційних об’єктів, пов’язаних із секс-індустрією.

Під час розгляду питання у міській раді депутати не набрали необхідної кількості голосів для підтримки пропозиції. Для ухвалення рішення було потрібно щонайменше 33 голоси, однак ініціатива отримала лише 23. Відтак міська рада не підтримала запропонований механізм обмеження розташування таких закладів.

Представники міської влади пояснили позицію юридичними обмеженнями. За їхніми словами, органи місцевого самоврядування не мають достатніх повноважень, щоб самостійно запровадити запропоновану заборону або встановити територіальні обмеження для всіх закладів відповідного типу.

Питання розміщення комерційних об’єктів у центральній частині міста регулюється не лише рішеннями місцевої ради. Для запровадження загальної заборони необхідно враховувати положення законодавства щодо містобудування, підприємницької діяльності, використання нерухомості та повноважень органів місцевого самоврядування.

Петиція пройшла попередній етап розгляду після того, як її підтримали понад 500 мешканців Львова. Збір необхідної кількості підписів означав, що звернення мало бути винесене на розгляд відповідного органу міської влади, однак не гарантував ухвалення запропонованого рішення.

У тексті ініціативи автор пов’язував пропозицію зі зміною характеру центральної частини Львова та бажанням обмежити присутність закладів секс-індустрії в найбільш відвідуваних районах міста. Водночас конкретного рішення про створення окремої території для таких об’єктів депутати не ухвалили.

Для підприємців, які працюють у цій сфері, рішення міськради означає відсутність нової загальної заборони на розміщення відповідних закладів у центрі Львова на підставі цієї петиції. Подальші обмеження можливі лише в межах повноважень місцевої влади та з урахуванням чинних нормативних вимог.

Електронні петиції до органів місцевого самоврядування є інструментом звернення громадян, який дає можливість винести суспільно важливе питання на офіційний розгляд. Водночас процедура розгляду петиції не прирівнюється до місцевого референдуму або автоматичного зобов’язання ради виконати пропозицію. Остаточне рішення залежить від компетенції органу та голосування депутатів.

Львів має значну частину історичної забудови в центральній частині міста, яка охороняється як об’єкт культурної спадщини. Містобудівні рішення щодо цього району можуть залежати від режимів використання територій, статусу окремих будівель і вимог до збереження історичного середовища. Проте сам статус центральної частини міста не створює автоматичної підстави для заборони конкретного виду підприємницької діяльності.

Після відхилення пропозиції питання може залишатися предметом громадської дискусії, однак для повторного запровадження обмежень необхідно буде запропонувати юридично обґрунтований механізм. Зокрема, міська влада має визначити, які саме норми можуть регулювати діяльність таких закладів і чи належать відповідні рішення до компетенції міської ради.