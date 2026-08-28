Еротичні салони у Львові залишаться у центрі: депутати вимагають
2026-28-08    129

Еротичні салони у Львові залишаться у центрі: депутати вимагають

Львівські депутати не підтримали електронну петицію священика про перенесення за межі центральної частини міста секс-шопів, секс-барів та інших закладів секс-індустрії. За рішення проголосували 23 депутати з необхідних 33, повідомляє Zaxid.net. Петиція раніше зібрала понад 500 голосів мешканців, необхідних для її розгляду міською радою.

Автор звернення пропонував обмежити розміщення закладів сексуального характеру в центральній частині Львова та перенести їх за межі історичного центру. Ініціатива стосувалася зокрема секс-шопів, секс-барів та інших комерційних об’єктів, пов’язаних із секс-індустрією.

Під час розгляду питання у міській раді депутати не набрали необхідної кількості голосів для підтримки пропозиції. Для ухвалення рішення було потрібно щонайменше 33 голоси, однак ініціатива отримала лише 23. Відтак міська рада не підтримала запропонований механізм обмеження розташування таких закладів.

Представники міської влади пояснили позицію юридичними обмеженнями. За їхніми словами, органи місцевого самоврядування не мають достатніх повноважень, щоб самостійно запровадити запропоновану заборону або встановити територіальні обмеження для всіх закладів відповідного типу.

Питання розміщення комерційних об’єктів у центральній частині міста регулюється не лише рішеннями місцевої ради. Для запровадження загальної заборони необхідно враховувати положення законодавства щодо містобудування, підприємницької діяльності, використання нерухомості та повноважень органів місцевого самоврядування.

Петиція пройшла попередній етап розгляду після того, як її підтримали понад 500 мешканців Львова. Збір необхідної кількості підписів означав, що звернення мало бути винесене на розгляд відповідного органу міської влади, однак не гарантував ухвалення запропонованого рішення.

У тексті ініціативи автор пов’язував пропозицію зі зміною характеру центральної частини Львова та бажанням обмежити присутність закладів секс-індустрії в найбільш відвідуваних районах міста. Водночас конкретного рішення про створення окремої території для таких об’єктів депутати не ухвалили.

Для підприємців, які працюють у цій сфері, рішення міськради означає відсутність нової загальної заборони на розміщення відповідних закладів у центрі Львова на підставі цієї петиції. Подальші обмеження можливі лише в межах повноважень місцевої влади та з урахуванням чинних нормативних вимог.

Електронні петиції до органів місцевого самоврядування є інструментом звернення громадян, який дає можливість винести суспільно важливе питання на офіційний розгляд. Водночас процедура розгляду петиції не прирівнюється до місцевого референдуму або автоматичного зобов’язання ради виконати пропозицію. Остаточне рішення залежить від компетенції органу та голосування депутатів.

Львів має значну частину історичної забудови в центральній частині міста, яка охороняється як об’єкт культурної спадщини. Містобудівні рішення щодо цього району можуть залежати від режимів використання територій, статусу окремих будівель і вимог до збереження історичного середовища. Проте сам статус центральної частини міста не створює автоматичної підстави для заборони конкретного виду підприємницької діяльності.

Після відхилення пропозиції питання може залишатися предметом громадської дискусії, однак для повторного запровадження обмежень необхідно буде запропонувати юридично обґрунтований механізм. Зокрема, міська влада має визначити, які саме норми можуть регулювати діяльність таких закладів і чи належать відповідні рішення до компетенції міської ради.

електронна петиція, еротичний салон, Львів, Львівська міська рада, новини України, секс-бар, секс-шоп
Останні новини
АТБ обмежила продаж яєць, круп і консервів після ударів

АТБ обмежила продаж яєць, круп і консервів після ударів
Мережа супермаркетів АТБ після російських ударів запровадила обмеження на продаж читать далее
28-08, 18:18
Еротичні салони у Львові залишаться у центрі: депутати вимагають

Еротичні салони у Львові залишаться у центрі: депутати вимагають
Львівські депутати не підтримали електронну петицію священика про перенесення за читать далее
28-08, 16:26
Через атаки РФ українцям радять мати запас їжі на два тижні

Через атаки РФ українцям радять мати запас їжі на два тижні
Після російських атак по складській та логістичній інфраструктурі в окремих читать далее
28-08, 16:23
Кабмін хоче ще на рік закрити декларації військових після війни

Кабмін хоче ще на рік закрити декларації військових після війни
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонує Верховній Раді залишати декларації читать далее
28-08, 16:21
Лубінець: Жодного посадовця не покарали за порушення прав ветеранів

Лубінець: Жодного посадовця не покарали за порушення прав ветеранів
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що читать далее
28-08, 16:19
За незаконний перетин кордону у 2026 році склали 7523 протоколи

За незаконний перетин кордону у 2026 році склали 7523 протоколи
Від початку 2026 року прикордонники склали 7523 протоколи за незаконний читать далее
28-08, 16:17
Неодруженим чоловікам без дітей хочуть дати відстрочку: петиція

Неодруженим чоловікам без дітей хочуть дати відстрочку: петиція
На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із пропозицією запровадити читать далее
28-08, 16:16
10 клас стане «пробним»: учні зможуть змінити профіль без втрати року

10 клас стане «пробним»: учні зможуть змінити профіль без втрати року
Із 1 вересня 2026 року ще 150 ліцеїв тестуватимуть нову читать далее
28-08, 16:15
Яке церковне свято 29 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 29 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
29 серпня 2026 року православна церква відзначає Усікновення чесної голови читать далее
28-08, 16:13
РФ знищила близько 90% складів торгових мереж України

РФ знищила близько 90% складів торгових мереж України
Близько 90% складів торговельних мереж в Україні знищено внаслідок російських читать далее
28-08, 16:10
Померла Яйої Кусама — піонерка авангарду та «горошку»

Померла Яйої Кусама — піонерка авангарду та «горошку»
Японська художниця-авангардистка Яйої Кусама померла 14 серпня у віці 97 читать далее
28-08, 10:31
Rockstar показала 26 хвилин нового геймплею GTA 6

Rockstar показала 26 хвилин нового геймплею GTA 6
Rockstar Games показала 26-хвилинний розширений геймплей Grand Theft Auto 6, читать далее
28-08, 10:29
Ван Дамм закохався в Ірину Білик, – стверджує Горбачова

Ван Дамм закохався в Ірину Білик, – стверджує Горбачова
Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм, за словами співачки Ольги Горбачової, читать далее
28-08, 10:26
Лавров пов’язав візит глави ЦРУ до Москви з поїздкою Ватикану

Лавров пов’язав візит глави ЦРУ до Москви з поїздкою Ватикану
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 28 серпня заявив, що читать далее
28-08, 10:20
Херсонська ТЕЦ розбита авіабомбами: жителів закликають виїжджати

Херсонська ТЕЦ розбита авіабомбами: жителів закликають виїжджати
Херсонська ТЕЦ зазнала серйозних руйнувань унаслідок нічної атаки російських військ читать далее
28-08, 10:14
Іскандер-1000: ГУР розкрило нові дані про ракету РФ

Іскандер-1000: ГУР розкрило нові дані про ракету РФ
Росія під час одного з комбінованих ударів по Києву влітку читать далее
28-08, 10:10
Епіцентр закриває магазини: що відомо

Епіцентр закриває магазини: що відомо
У торговельній мережі «Епіцентр» можуть відбуватися зміни у роботі магазинів читать далее
28-08, 10:01
Харальд V помер: Норвегія готується до зміни монарха

Харальд V помер: Норвегія готується до зміни монарха
Король Норвегії Харальд V помер у віці 89 років після читать далее
28-08, 09:57
Трамп оголосив надзвичайний стан в США

Трамп оголосив надзвичайний стан в США
Дональд Трамп 27 серпня 2026 року оголосив у Сполучених Штатах читать далее
28-08, 09:50
Фон дер Ляєн: переваги економіки ЄС більше не працюють

Фон дер Ляєн: переваги економіки ЄС більше не працюють
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на бізнес-форумі читать далее
27-08, 18:40
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар