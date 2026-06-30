Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ
2026-30-06    130

Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що Анкара працює над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією. Розмова відбулася напередодні, а одним із ключових питань стала війна РФ проти України та перспективи дипломатичного врегулювання. Про це повідомили в Директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

За інформацією турецької сторони, Ердоган наголосив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру та відновлення дипломатичного діалогу між Києвом і Москвою. Президент заявив, що Анкара працює над пожвавленням переговорного процесу та підтримує контакти, які можуть сприяти політичному врегулюванню війни.

У повідомленні адміністрації турецького президента зазначено, що під час переговорів обговорювалися також двосторонні відносини між Туреччиною та Німеччиною, а також актуальні регіональні й міжнародні питання. Співрозмовники торкнулися тем безпеки, співпраці в межах НАТО та ситуації в Європі на тлі триваючої російсько-української війни.

Ердоган підкреслив, що Туреччина й надалі виступає за дипломатичний шлях завершення війни. За його словами, країна прагне створити умови для поновлення переговорів і підтримує всі міжнародні ініціативи, які можуть привести до стійкого миру відповідно до міжнародного права.

Під час розмови турецький президент також висловив очікування щодо майбутнього саміту НАТО, який має відбутися в Анкарі. Він заявив, що союзники повинні продемонструвати політичну волю для посилення європейської оборони в межах Альянсу та збереження міцного трансатлантичного партнерства.

Туреччина залишається однією з небагатьох держав, яка підтримує робочі контакти як з Україною, так і з Росією. Раніше саме на турецькому майданчику проходили переговори між представниками сторін, а також були досягнуті окремі домовленості, зокрема щодо гуманітарних питань та експорту українського зерна Чорним морем.

Напередодні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також заявив про готовність Анкари знову прийняти делегації України та Росії для проведення мирних переговорів. За його словами, турецька сторона підтримує дипломатичне врегулювання конфлікту та готова надати необхідний майданчик для продовження діалогу.

Телефонна розмова Ердогана та Мерца відбулася на тлі активізації міжнародних дипломатичних контактів щодо пошуку шляхів припинення війни. Останніми тижнями низка держав і міжнародних партнерів публічно заявляли про необхідність відновлення переговорного процесу, водночас офіційний Київ наголошує, що будь-які домовленості мають ґрунтуватися на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України, а Москва продовжує озвучувати власні умови можливого врегулювання.

Анкара, війна в Україні, дипломатія, європейська безпека, зовнішня політика Туреччини, мирне врегулювання, мирні переговори, міжнародне право, міжнародні переговори, НАТО, Німеччина, переговорний процес, Реджеп Таїп Ердоган, Росія, саміт НАТО, трансатлантичне партнерство, Туреччина, Україна, Фрідріх Мерц, Хакан Фідан
Останні новини
Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків

Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків
Липень 2026 року стане періодом, коли практичність і вміння швидко читать далее
30-06, 14:31
Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку
Липень 2026 року стане місяцем, коли багато рішень матимуть довгострокові читать далее
30-06, 14:25
Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА

Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА
Міністр національної оборони Польщі Владислав Камиш заявив, що Варшава може читать далее
30-06, 09:33
Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ

Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з читать далее
30-06, 09:22
Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена

Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена
Юрій Ткач — український актор, гуморист, телеведучий та учасник популярних читать далее
30-06, 09:19
Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача

Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача
Вікторія Ткач — українська блогерка, інфлюенсерка та дружина актора й читать далее
30-06, 09:16
Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата

Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата
Сергій Кузьміних — український політик, військовий волонтер та чинний народний читать далее
30-06, 09:14
Нові правила військового обліку для роботодавців: що змінилося з 27 червня 2026 року

Нові правила військового обліку для роботодавців: що змінилося з 27 червня 2026 року
Із 27 червня 2026 року в Україні набрали чинності зміни читать далее
30-06, 09:02
Німеччина програла Парагваю в серії пенальті та вилетіла з ЧС-2026

Німеччина програла Парагваю в серії пенальті та вилетіла з ЧС-2026
Збірна Німеччини завершила виступ на чемпіонаті світу-2026, поступившись Парагваю в читать далее
30-06, 08:58
Вадим Єрмолаєв: біографія та цікаві факти про бізнесмена

Вадим Єрмолаєв: біографія та цікаві факти про бізнесмена
Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен із Дніпра, засновник корпорації «Алеф» читать далее
30-06, 08:56
Марокко в серії пенальті вибило Нідерланди з ЧС-2026

Марокко в серії пенальті вибило Нідерланди з ЧС-2026
Збірна Марокко вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, перемігши Нідерланди читать далее
30-06, 08:53
Бразилія вирвала перемогу у Японії та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Бразилія вирвала перемогу у Японії та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Бразилії 29 червня здобула вольову перемогу над Японією з читать далее
30-06, 08:20
У Монако стався вибух: важко поранено бізнесмена Вадима Єрмолаєва

У Монако стався вибух: важко поранено бізнесмена Вадима Єрмолаєва
Увечері 29 червня в Монако стався потужний вибух у житловому читать далее
30-06, 08:17
На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів

На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів
У червні 2026 року на узбережжі Чорного моря в межах читать далее
29-06, 19:25
Ощадбанк із серпня підвищить комісію за неактивні рахунки до 150 грн

Ощадбанк із серпня підвищить комісію за неактивні рахунки до 150 грн
Державний Ощадбанк із 1 серпня 2026 року змінює тарифи для читать далее
29-06, 19:21
Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
30 червня 2026 року православна церква вшановує Собор святих дванадцяти читать далее
29-06, 17:03
Співзасновник Fire Point закликав повернути Конституцію 1996 року

Співзасновник Fire Point закликав повернути Конституцію 1996 року
Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про необхідність повернення читать далее
29-06, 15:51
На якій відстані від паркану можна садити дерева у 2026 році

На якій відстані від паркану можна садити дерева у 2026 році
Власники приватних будинків і земельних ділянок в Україні не можуть читать далее
29-06, 15:28
Полуничний Місяць 2026: коли українці побачать рідкісне мікроповня

Полуничний Місяць 2026: коли українці побачать рідкісне мікроповня
У ніч проти 30 червня 2026 року жителі України та читать далее
29-06, 14:35
Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку

Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку
Таїсія Онофрійчук — українська художня гімнастка, яка за кілька років читать далее
29-06, 14:33
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026