Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що Анкара працює над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією. Розмова відбулася напередодні, а одним із ключових питань стала війна РФ проти України та перспективи дипломатичного врегулювання. Про це повідомили в Директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

За інформацією турецької сторони, Ердоган наголосив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру та відновлення дипломатичного діалогу між Києвом і Москвою. Президент заявив, що Анкара працює над пожвавленням переговорного процесу та підтримує контакти, які можуть сприяти політичному врегулюванню війни.

У повідомленні адміністрації турецького президента зазначено, що під час переговорів обговорювалися також двосторонні відносини між Туреччиною та Німеччиною, а також актуальні регіональні й міжнародні питання. Співрозмовники торкнулися тем безпеки, співпраці в межах НАТО та ситуації в Європі на тлі триваючої російсько-української війни.

Ердоган підкреслив, що Туреччина й надалі виступає за дипломатичний шлях завершення війни. За його словами, країна прагне створити умови для поновлення переговорів і підтримує всі міжнародні ініціативи, які можуть привести до стійкого миру відповідно до міжнародного права.

Під час розмови турецький президент також висловив очікування щодо майбутнього саміту НАТО, який має відбутися в Анкарі. Він заявив, що союзники повинні продемонструвати політичну волю для посилення європейської оборони в межах Альянсу та збереження міцного трансатлантичного партнерства.

Туреччина залишається однією з небагатьох держав, яка підтримує робочі контакти як з Україною, так і з Росією. Раніше саме на турецькому майданчику проходили переговори між представниками сторін, а також були досягнуті окремі домовленості, зокрема щодо гуманітарних питань та експорту українського зерна Чорним морем.

Напередодні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також заявив про готовність Анкари знову прийняти делегації України та Росії для проведення мирних переговорів. За його словами, турецька сторона підтримує дипломатичне врегулювання конфлікту та готова надати необхідний майданчик для продовження діалогу.

Телефонна розмова Ердогана та Мерца відбулася на тлі активізації міжнародних дипломатичних контактів щодо пошуку шляхів припинення війни. Останніми тижнями низка держав і міжнародних партнерів публічно заявляли про необхідність відновлення переговорного процесу, водночас офіційний Київ наголошує, що будь-які домовленості мають ґрунтуватися на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України, а Москва продовжує озвучувати власні умови можливого врегулювання.