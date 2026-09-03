Ердоган після зустрічі з Путіним заявив про швидкий мир
2026-03-09    172

Ердоган після зустрічі з Путіним заявив про швидкий мир

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Бішкеку заявив, що обидві сторони очікують якнайшвидшого завершення війни між Росією та Україною мирним шляхом. Про це він сказав журналістам 3 вересня, відповідаючи на запитання про переговори, які відбулися 1 вересня на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

За словами Ердогана, під час розмови він підтвердив готовність Анкари сприяти запуску мирного процесу. Турецький президент заявив, що його країна хоче докласти всіх можливих зусиль для дипломатичного врегулювання та якнайшвидшого припинення війни.

Ердоган окремо охарактеризував позицію Путіна щодо продовження бойових дій. За його словами, російський президент не задоволений тим, що війна триває, і також очікує її завершення шляхом переговорів. «Чи задоволений війною Путін? Ні. Він очікує, що вона якнайшвидше завершиться – мирним шляхом», – сказав глава Туреччини.

Водночас Ердоган не назвав жодної конкретної дати, до якої можуть припинитися бойові дії, та не повідомив про досягнення під час зустрічі домовленостей щодо припинення вогню. Його слова стосувалися загальної позиції сторін і готовності Туреччини брати участь у дипломатичних зусиллях.

Турецький лідер також заявив, що вважає мир перспективою, яка має переважити продовження війни. «Це факт, що переможе мир, а не війна», – сказав Ердоган, не уточнивши, які саме кроки мають привести сторони до цього результату.

Окремою темою переговорів стала безпека цивільного судноплавства в Чорному морі. Ердоган повідомив про необхідність створення механізму, який забезпечив би безпечний рух торговельних суден. За його словами, такий механізм також має допомогти уникнути ризиків, здатних спровокувати нову продовольчу кризу.

Питання Чорного моря має для Анкари окреме значення через проходження через регіон важливих торговельних маршрутів. Туреччина контролює протоки Босфор і Дарданелли, які з’єднують Чорне море із Середземним, а їхній режим регулюється Конвенцією Монтре 1936 року.

Зустріч Ердогана і Путіна відбулася 1 вересня у столиці Киргизстану Бішкеку під час саміту ШОС. Переговори проходили у закритому форматі. Серед тем, які обговорювали президенти, була війна Росії проти України та ситуація навколо Чорного моря.

Туреччина раніше вже виступала майданчиком для контактів між Москвою та Києвом. Зокрема, у Стамбулі у 2022 році відбувалися переговори делегацій двох країн, а Анкара брала участь у дипломатичних зусиллях щодо функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

Реджеп Таїп Ердоган очолює Туреччину з 2014 року, спочатку як президент, а до цього понад 11 років був прем’єр-міністром. Він неодноразово пропонував Анкару як посередника між Росією та Україною, підтримуючи одночасно контакти з Москвою та Києвом. Водночас конкретні умови потенційного нового мирного процесу після останньої зустрічі в Бішкеку залишаються неоприлюдненими.

Заява Ердогана не означає досягнення домовленості про припинення бойових дій. Поки що невідомо, чи матимуть його дипломатичні ініціативи практичне продовження та чи погодяться сторони перейти від заяв про готовність до миру до конкретних переговорних кроків.

Володимир Путін, Реджеп Ердоган, Туреччина, Чорне море, ШОС
Останні новини
Ассія Ахат у прозорій сукні похизувалася стрункою фігурою

Ассія Ахат у прозорій сукні похизувалася стрункою фігурою
61-річна співачка та скрипалька Ассія Ахат опублікувала в Instagram новий читать далее
03-09, 20:47
Аня Тейлор-Джой здивувала незвичними вітвертими образами

Аня Тейлор-Джой здивувала незвичними вітвертими образами
Британсько-американська акторка Аня Тейлор-Джой стала героїнею вересневого номера V Magazine, читать далее
03-09, 20:43
Дорофєєва у прозорій накидці вразила новими фото біля Дніпра

Дорофєєва у прозорій накидці вразила новими фото біля Дніпра
36-річна співачка Надя Дорофєєва 3 вересня опублікувала в Instagram нову читать далее
03-09, 20:40
Удар РФ по Київщині: пошкоджено фармсклад «Біокон»

Удар РФ по Київщині: пошкоджено фармсклад «Біокон»
Внаслідок російської атаки 3 вересня було пошкоджено логістичний комплекс «Біокон» читать далее
03-09, 20:36
Ердоган після зустрічі з Путіним заявив про швидкий мир

Ердоган після зустрічі з Путіним заявив про швидкий мир
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з російським лідером читать далее
03-09, 20:33
США вимагатимуть від Європи гроші за допомогу Україні

США вимагатимуть від Європи гроші за допомогу Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вимагатиме від європейських читать далее
03-09, 20:30
Словаччина заблокувала річне продовження санкцій ЄС проти РФ

Словаччина заблокувала річне продовження санкцій ЄС проти РФ
Словаччина 2 вересня 2026 року виступила проти пропозиції продовжити на читать далее
03-09, 20:28
Кушнер і Віткофф підтвердили візити до Києва та Москви

Кушнер і Віткофф підтвердили візити до Києва та Москви
Президент України Володимир Зеленський заявив 3 вересня 2026 року у читать далее
03-09, 20:27
«Дропам» загрожують до 170 тисяч грн або 8 років тюрми

«Дропам» загрожують до 170 тисяч грн або 8 років тюрми
Президент Володимир Зеленський 2 вересня 2026 року подав до Верховної читать далее
03-09, 20:25
Вчителям змінять погодинну оплату праці з 2027 року

Вчителям змінять погодинну оплату праці з 2027 року
Кабінет Міністрів 31 серпня 2026 року постановою №1078 затвердив нові читать далее
03-09, 20:23
В Україні хочуть заборонити звільнення батьків військових

В Україні хочуть заборонити звільнення батьків військових
В Україні пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за читать далее
03-09, 20:20
Батькам школярів загрожує штраф до 5100 грн

Батькам школярів загрожує штраф до 5100 грн
Батьків школярів в Україні можуть притягнути до адміністративної відповідальності за читать далее
03-09, 20:19
Яке церковне свято 4 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 4 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
4 вересня 2026 року православна церква вшановує священномученика Вавили, єпископа читать далее
03-09, 15:56
РФ посилює розвідку енергетики України: готуються нові удари

РФ посилює розвідку енергетики України: готуються нові удари
Російські війська протягом останніх приблизно трьох тижнів активно розвідують енергетичні читать далее
03-09, 15:49
У Мюнхені атакували офіс оборонного концерну Rohde & Schwarz

У Мюнхені атакували офіс оборонного концерну Rohde & Schwarz
У Мюнхені близько опівночі 2 вересня невідомі закидали коктейлями Молотова читать далее
03-09, 15:47
Російський добровольчий корпус: що відомо про збройний підрозділ

Російський добровольчий корпус: що відомо про збройний підрозділ
Російський добровольчий корпус, або РДК, — збройний підрозділ, сформований переважно читать далее
03-09, 11:46
Олег Храмов: біографія та цікаві факти про співробітника СБУ

Олег Храмов: біографія та цікаві факти про співробітника СБУ
Олег Храмов — український посадовець і співробітник Служби безпеки України, читать далее
03-09, 11:41
Путін не домігся згадки про війну в Україні на саміті ШОС

Путін не домігся згадки про війну в Україні на саміті ШОС
31 серпня – 1 вересня 2026 року в столиці Киргизстану читать далее
03-09, 10:34
Командир «Тимура» розповів про конфлікт СБУ та ГУР у Києві

Командир «Тимура» розповів про конфлікт СБУ та ГУР у Києві
Командир спецпідрозділу «Тимур» Головного управління розвідки Міноборони заявив, що конфлікт читать далее
03-09, 10:31
Олена Кравець із дітьми переїхала до Івано-Франківська

Олена Кравець із дітьми переїхала до Івано-Франківська
Українська ведуча та акторка Олена Кравець разом із 10-річними сином читать далее
03-09, 10:27
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар