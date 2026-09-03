Ердоган після зустрічі з Путіним заявив про швидкий мир

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Бішкеку заявив, що обидві сторони очікують якнайшвидшого завершення війни між Росією та Україною мирним шляхом. Про це він сказав журналістам 3 вересня, відповідаючи на запитання про переговори, які відбулися 1 вересня на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

За словами Ердогана, під час розмови він підтвердив готовність Анкари сприяти запуску мирного процесу. Турецький президент заявив, що його країна хоче докласти всіх можливих зусиль для дипломатичного врегулювання та якнайшвидшого припинення війни.

Ердоган окремо охарактеризував позицію Путіна щодо продовження бойових дій. За його словами, російський президент не задоволений тим, що війна триває, і також очікує її завершення шляхом переговорів. «Чи задоволений війною Путін? Ні. Він очікує, що вона якнайшвидше завершиться – мирним шляхом», – сказав глава Туреччини.

Водночас Ердоган не назвав жодної конкретної дати, до якої можуть припинитися бойові дії, та не повідомив про досягнення під час зустрічі домовленостей щодо припинення вогню. Його слова стосувалися загальної позиції сторін і готовності Туреччини брати участь у дипломатичних зусиллях.

Турецький лідер також заявив, що вважає мир перспективою, яка має переважити продовження війни. «Це факт, що переможе мир, а не війна», – сказав Ердоган, не уточнивши, які саме кроки мають привести сторони до цього результату.

Окремою темою переговорів стала безпека цивільного судноплавства в Чорному морі. Ердоган повідомив про необхідність створення механізму, який забезпечив би безпечний рух торговельних суден. За його словами, такий механізм також має допомогти уникнути ризиків, здатних спровокувати нову продовольчу кризу.

Питання Чорного моря має для Анкари окреме значення через проходження через регіон важливих торговельних маршрутів. Туреччина контролює протоки Босфор і Дарданелли, які з’єднують Чорне море із Середземним, а їхній режим регулюється Конвенцією Монтре 1936 року.

Зустріч Ердогана і Путіна відбулася 1 вересня у столиці Киргизстану Бішкеку під час саміту ШОС. Переговори проходили у закритому форматі. Серед тем, які обговорювали президенти, була війна Росії проти України та ситуація навколо Чорного моря.

Туреччина раніше вже виступала майданчиком для контактів між Москвою та Києвом. Зокрема, у Стамбулі у 2022 році відбувалися переговори делегацій двох країн, а Анкара брала участь у дипломатичних зусиллях щодо функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

Реджеп Таїп Ердоган очолює Туреччину з 2014 року, спочатку як президент, а до цього понад 11 років був прем’єр-міністром. Він неодноразово пропонував Анкару як посередника між Росією та Україною, підтримуючи одночасно контакти з Москвою та Києвом. Водночас конкретні умови потенційного нового мирного процесу після останньої зустрічі в Бішкеку залишаються неоприлюдненими.

Заява Ердогана не означає досягнення домовленості про припинення бойових дій. Поки що невідомо, чи матимуть його дипломатичні ініціативи практичне продовження та чи погодяться сторони перейти від заяв про готовність до миру до конкретних переговорних кроків.