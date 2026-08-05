Епіцентр, Rozetka і Нова пошта зазнали ударів під час атаки РФ
2026-05-08    104

Епіцентр, Rozetka і Нова пошта зазнали ударів під час атаки РФ

У ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару по цивільній логістичній та виробничій інфраструктурі, внаслідок чого постраждали об’єкти компаній «Епіцентр», Rozetka та «Нова пошта». Найбільших втрат зазнала мережа «Епіцентр», яка повідомила про загибель одного працівника, поранення ще трьох співробітників, повне знищення двох складських комплексів і виробничих потужностей підприємства Epicentr Ceramic Corporation.

За інформацією компанії, у Києві повністю згорів логістичний центр «Епіцентру» на вулиці Віскозній. Одночасно в селищі Калинівка ракета влучила у виробничий майданчик заводу Epicentr Ceramic Corporation. Внаслідок удару були знищені всі виробничі печі підприємства, а також згоріли близько 20 автомобілів працівників. Компанія заявила, що підприємство повністю зупинило виробництво.

В «Епіцентрі» повідомили, що для забезпечення безперервності постачання керамічної продукції виробництво планують тимчасово перенести на два підприємства за кордоном. Паралельно триває підготовка до запуску ще одного виробничого майданчика в Україні. За попередніми оцінками компанії, відновлення знищеного заводу триватиме щонайменше півтора року, а найбільш імовірний термін реконструкції становить близько двох років. Остаточний розмір матеріальних збитків наразі не визначений.

Під час тієї ж атаки під удар потрапили й інші об’єкти логістичної інфраструктури. Пошкоджень зазнав логістичний склад інтернет-магазину Rozetka поблизу Києва. Крім того, було пошкоджено одне з відділень компанії «Нова пошта» в Оболонському районі столиці. Інформація про масштаби руйнувань на цих об’єктах і можливі наслідки для їхньої роботи уточнюється.

Останніми місяцями російські удари дедалі частіше спрямовані на логістичні комплекси, виробничі підприємства, складську інфраструктуру та центри дистрибуції. Такі об’єкти забезпечують роботу торговельних мереж, доставку товарів, функціонування електронної комерції та виробництва. Пошкодження подібної інфраструктури може впливати на швидкість постачання продукції, виконання замовлень і виробничі ланцюги.

Epicentr Ceramic Corporation є одним із найбільших виробників керамічної плитки в країні. Підприємство забезпечувало продукцією внутрішній ринок і працювало з експортними поставками. Тимчасове перенесення виробництва за межі країни дасть змогу частково зберегти виконання контрактів, однак повне відновлення виробничих потужностей залежатиме від темпів реконструкції зруйнованого заводу.

Компанія «Епіцентр» є однією з найбільших торговельних мереж у країні, яка працює у сфері роздрібної торгівлі, логістики, виробництва будівельних матеріалів та аграрного бізнесу. Після початку повномасштабної війни компанія неодноразово повідомляла про втрати через обстріли, руйнування торговельних центрів і складської інфраструктури, а також про подальше відновлення роботи в безпечніших регіонах.

Пошкодження об’єктів Rozetka та «Нової пошти» вкотре демонструє ризики для логістичного сектору, який забезпечує доставку товарів, електронну комерцію та роботу малого й середнього бізнесу. У разі значних руйнувань компанії зазвичай здійснюють перерозподіл вантажопотоків між іншими логістичними центрами, щоб мінімізувати вплив на клієнтів і відновити повноцінну роботу мережі.

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