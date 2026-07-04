Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами

Магазин Epic Games Store запустив нову безкоштовну роздачу, в рамках якої до 12 липня 2026 року користувачі можуть додати до своєї бібліотеки інтерактивну еротичну FMV-гру Fell in Love with Coser 5. Проєкт доступний безкоштовно протягом обмеженого часу, після чого знову продаватиметься за стандартною ціною. Водночас гра офіційно недоступна для користувачів із Росії через регіональні обмеження.

Fell in Love with Coser 5 належить до жанру FMV (Full Motion Video), де сюжет розгортається за участю реальних акторів замість анімованих персонажів. У центрі історії — конкурс косплею, під час якого головний герой взаємодіє з дев’ятьма героїнями, а розвиток подій залежить від рішень гравця. За словами розробників, проходження відкриває вісім основних фіналів і ще чотири приховані кінцівки.

Попри вікове маркування 18+, автори наголошують, що гра не містить порнографічного контенту. Основний акцент зроблено на інтерактивному сюжеті, романтичних сценах, флірті та виборі реплік. Саме такий формат дозволив проєкту потрапити до цифрового магазину Epic Games Store після пом’якшення політики платформи щодо контенту для дорослої аудиторії.

Гру створила китайська студія Thermae Studio, яка спеціалізується на випуску FMV-проєктів із живими акторками-косплеєрками. На сьогодні серія Fell in Love with Coser налічує понад десять частин, а в Epic Games Store вже представлені випуски до чотирнадцятої частини включно. Серія має власну аудиторію, яка позитивно оцінює інтерактивний формат і можливість впливати на розвиток сюжету.

Поява подібної гри серед безкоштовних пропозицій Epic Games Store демонструє зміну підходу компанії до формування каталогу. Якщо раніше цифровий магазин переважно асоціювався з сімейними та AAA-релізами, то останнім часом платформа відкрила доступ для ширшого спектра ігор, включно з проєктами категорії 18+, які раніше переважно були представлені в Steam та на спеціалізованих майданчиках.

Безкоштовна роздача триватиме до 12 липня. Після додавання гри до бібліотеки в період акції вона залишиться прив’язаною до облікового запису користувача назавжди, як і інші безкоштовно отримані проєкти Epic Games Store.

Останнім часом Epic Games Store активно розширює каталог не лише за рахунок великих релізів, а й інді-ігор, інтерактивних новел, FMV-проєктів та інших нішевих жанрів. Це є частиною стратегії компанії із залучення нової аудиторії та конкуренції з іншими цифровими платформами, де вже давно представлений широкий вибір ігор для повнолітніх користувачів.

Розширення асортименту відбувається паралельно із традиційними щотижневими безкоштовними роздачами, які залишаються одним із головних інструментів просування магазину. Водночас усі проєкти з віковими обмеженнями супроводжуються відповідним маркуванням та доступні лише користувачам, які відповідають вимогам платформи щодо віку.