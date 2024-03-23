Ендометріоз шийки матки: симптоми захворювання

Ендометріоз – це стан, при якому тканина, що зазвичай виростає всередині матки, починає рости за її межами. Хоча ендометріоз найчастіше впливає на область матки та яєчників, він також може вражати інші частини жіночої репродуктивної системи, включаючи шийку матки. Давайте розглянемо симптоми та ознаки ендометріозу шийки матки.

Симптоми ендометріозу шийки матки

Біль під час статевого контакту: Жінки з ендометріозом шийки матки можуть відчувати біль або дискомфорт під час статевого акту, особливо під час глибокого проникнення. Кровотечі після статевого акту: Після статевого контакту жінки з ендометріозом шийки матки можуть помічати кров’янисті виділення або кровотечі. Біль при мочеисправленні: Наявність ендометріозу може викликати біль або дискомфорт при мочеисправленні, особливо під час менструації. Незвичайні виділення: Жінки можуть помічати зміни у вагінальних виділеннях, такі як кров’янисті або коричневі рідини поза періодом менструації. Біль під час фізичної активності: Жінки з ендометріозом шийки матки можуть відчувати біль або дискомфорт у цій області під час фізичних вправ або під час довгих періодів стояння. Невагітність: Ендометріоз шийки матки може впливати на репродуктивну функцію, ускладнюючи вагітність та сприяючи невагітності.

Висновок

Ендометріоз шийки матки може викликати різні симптоми та ознаки, які можуть впливати на якість життя жінок. Важливо виявляти та лікувати цей стан за допомогою консультації з лікарем та професійного обстеження. Лікар може рекомендувати різні методи лікування, включаючи лікарську терапію, хірургічне втручання або інші методи, залежно від тяжкості та прогресу ендометріозу.