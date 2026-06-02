Еліна Світоліна: біографія та цікаві факти про тенісистку
2026-02-06

Еліна Світоліна — одна з найуспішніших спортсменок в історії незалежної України та найвідоміша українська тенісистка сучасності. Вона стала першою українкою, яка увійшла до топ-10 світового рейтингу WTA, а згодом піднялася до третьої сходинки світового рейтингу. За роки професійної кар’єри спортсменка виграла десятки престижних турнірів, здобула олімпійську медаль та стала символом українського тенісу. Після початку повномасштабної війни Світоліна активно займається благодійністю та підтримкою України на міжнародній арені. Її кар’єра залишається прикладом стабільності, професіоналізму та спортивного довголіття.

Біографія

Еліна Михайлівна Світоліна народилася 12 вересня 1994 року в Одесі. Її батьки були пов’язані зі спортом: батько займався боротьбою, а мати — академічним веслуванням. Саме спортивна атмосфера в родині значною мірою вплинула на вибір майбутньої професії.

У теніс Еліна прийшла ще в дитинстві. У 13 років вона переїхала до Харкова, де отримала можливість професійно тренуватися та розвивати спортивну кар’єру. Вже у юніорському віці спортсменка демонструвала високі результати на міжнародних турнірах.

Першим великим успіхом стала перемога на юніорському Ролан Гаррос у 2010 році. Тоді українка виграла турнір серед дівчат, підтвердивши статус однієї з найперспективніших тенісисток свого покоління.

Професійну кар’єру Світоліна розпочала у 2008 році. У 2013 році вона здобула свій перший титул WTA на турнірі в Баку. Відтоді українка поступово закріпилася серед найкращих тенісисток світу.

У 2017 році Еліна вперше увійшла до першої десятки світового рейтингу, а згодом піднялася на рекордне для себе третє місце. Вона стала найрейтинговішою тенісисткою в історії України.

Серед найбільших досягнень спортсменки — перемога на Підсумковому турнірі WTA у 2018 році, чотири півфінали турнірів Grand Slam та бронзова медаль Олімпійських ігор у Токіо. Саме ця нагорода стала першою олімпійською медаллю України в тенісі.

У 2022 році Світоліна призупинила виступи через народження доньки. Уже навесні 2023 року вона повернулася до професійного тенісу та практично одразу знову почала демонструвати високі результати на найпрестижніших турнірах світу.

У 2026 році українка виграла престижний турнір в Римі, перемігши одразу кількох представниць світової еліти та повернувшись до числа найсильніших тенісисток планети.

Цікаві факти

Еліна Світоліна є засновницею благодійного фонду, створеного у 2019 році для підтримки молодих спортсменів та розвитку тенісу в Україні. Після початку повномасштабної війни фонд значно розширив свою діяльність.

У 2021 році спортсменка одружилася з відомим французьким тенісистом Гаель Монфіс. Їхня пара вважається однією з найвідоміших у світовому тенісі. У жовтні 2022 року в подружжя народилася донька Скай.

Після початку російського вторгнення Світоліна стала одним із головних голосів України у світовому спорті. Вона регулярно бере участь у благодійних заходах та інформаційних кампаніях на підтримку України.

Тенісистка принципово відмовляється від традиційних рукостискань із представниками Росії та Білорусі після матчів. Така позиція неодноразово привертала увагу міжнародних ЗМІ та спортивної спільноти.

Серед захоплень спортсменки — читання книг, кулінарія та подорожі. Також вона активно займається благодійністю та розвитком дитячого спорту.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Еліні Світоліній?

Еліна Світоліна народилася 12 вересня 1994 року в Одесі. Станом на 2026 рік їй 31 рік. Вона залишається однією з найуспішніших українських спортсменок сучасності.

Який найвищий рейтинг мала Світоліна?

Найвищою позицією у кар’єрі українки стало третє місце у світовому рейтингу WTA. Цього результату вона досягла у 2017 році. До сьогодні це один із найкращих показників серед усіх українських тенісисток.

Чи має Еліна Світоліна дітей?

Так. У жовтні 2022 року спортсменка народила доньку Скай. Після декретної паузи вона успішно повернулася до професійного тенісу та знову почала виступати на найвищому рівні.

Хто чоловік Еліни Світоліної?

Чоловіком тенісистки є французький спортсмен Гаель Монфіс. Пара офіційно одружилася влітку 2021 року. Вони часто підтримують одне одного під час міжнародних турнірів.

Чи залишається Еліна Світоліна першою ракеткою України?

Попри поразку в чвертьфіналі Ролан Гаррос, Світоліна продовжує входити до числа найсильніших українських тенісисток і залишається однією з головних зірок світового тенісу. Її результати на турнірах Grand Slam та багаторічні виступи на найвищому рівні роблять її однією з найуспішніших спортсменок в історії України.

Чим відома Еліна Світоліна?

Світоліна є першою українською тенісисткою, яка виграла олімпійську медаль та піднялася до топ-3 світового рейтингу. Вона також стала переможницею Підсумкового турніру WTA та багаторазовою чемпіонкою престижних міжнародних змагань. Окрім спортивних досягнень, спортсменка активно займається благодійною діяльністю та підтримує Україну на міжнародному рівні.

