Електронний дозвіл ETIAS: з кінця 2026 року українцям доведеться платити 20 євро, щоб потрапити в ЄС

З кінця 2026 року українцям перед поїздками до ЄС потрібно буде оформити електронний дозвіл ETIAS. Без нього перетин кордону не можливий навіть із біометричним паспортом.

Вартість заявки — 20 євро. Дозвіл діятиме до 3 років або до завершення терміну дії паспорта.

ETIAS дозволяє перебувати в ЄС до 90 днів у межах 180-денного періоду та здійснювати необмежену кількість коротких поїздок. Водночас він не дає права на роботу чи довгострокове проживання — лише для туризму, бізнесу або приватних поїздок.