Електронне бронювання запустять на порталі «Дія»

«Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра. На порталі «Дія» буде запущено функціонал електронного бронювання», – розповіла Катерина Черногоренко.

Вона також зазначила, що, на думку Міноборони, «усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією» і «це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК».

«Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні… для колег, щоб «докрутити» функціонал, і ми запустимося», – сказала Черногоренко.