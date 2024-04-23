Електронне бронювання від мобілізації через Дію: КМУ розробляє механізм

У Кабінеті міністрів готують механізм бронювання співробітників через Дію, яке обговорювалося восени минулого року. Основна відмінність такого підходу –відмова від паперового формату бронювання на користь електронного.

У проекті постанови, який готує уряд, не передбачається суттєвих змін до самої концепції бронювання – як і раніше, можна забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників, і лише критично важливих для економіки підприємств.

Якщо компанія має намір забронювати більше половини своїх співробітників, які можуть бути призвані до військової служби, для цього потрібно надати додаткові аргументи. Крім того, розглядається можливість зміни процедури бронювання співробітників.

Для цього керівник підприємства або уповноважена ним особа повинна здійснити ідентифікацію у системі “Дія” та подати список працівників, які планується забронювати.

Для бронювання потрібно надати такі дані про співробітника:

▪️ прізвище, імʼя та по батькові;

▪️ паспортні дані та ідентифікаційний код;

▪️ склад військовозобовʼязаного;

▪️ номер військово-облікової спеціальності, тип військово-облікового документа;

▪️ відмітку про посаду керівника або заступника керівника підприємства;

▪️ дані про підприємство: повна назва, адреса та ЄДРПОУ.

При цьому програма автоматично зможе блокувати подання переліку, якщо компанія перевищила лімітиза кількістю заброньованих співробітників.

Керівник підприємства завіряє перелік електронним підписом. У разі успішної перевірки у реєстрі одразу формується позначка про бронь, а у “Дії” – відповідний сертифікат.

Можна забронювати працівника на період шість чи один місяць.

Таким чином, Кабінет міністрів розробляє новий порядок електронного бронювання військовозобовʼязаних через Дію.