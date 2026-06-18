Електромобілі зменшують викиди на 60%, — дослідження MIT
2026-18-06    106

Електромобілі зменшують викиди на 60%, — дослідження MIT

Електромобілі та гібридні автомобілі загалом створюють менше шкідливих викидів, ніж транспорт із двигунами внутрішнього згоряння. Такого висновку дійшли вчені Массачусетського технологічного інституту у дослідженні, оприлюдненому 18 червня 2026 року. За підрахунками науковців, у більшості сценаріїв експлуатації електрокари дозволяють зменшити викиди парникових газів на 40–60% порівняно з традиційними бензиновими та дизельними автомобілями.

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Дослідники проаналізували повний життєвий цикл транспортних засобів, враховуючи виробництво електроенергії, особливості експлуатації та регіональні відмінності в енергетичному балансі. Отримані результати показали, що екологічна перевага електротранспорту безпосередньо залежить від того, яким способом виробляється електроенергія для заряджання акумуляторів.

Найкращі показники зафіксовані у країнах та регіонах із високою часткою відновлюваної енергетики. У таких умовах електромобілі демонструють максимальне скорочення викидів вуглекислого газу. Якщо ж електроенергія переважно виробляється за рахунок викопного палива, різниця між електрокарами та автомобілями з ДВЗ стає меншою, хоча перевага електротранспорту все одно зберігається.

Окрему увагу автори роботи приділили підзаряджуваним гібридним автомобілям. За даними дослідження, у міських умовах такі моделі можуть забезпечувати до 80–90% екологічного ефекту повністю електричних машин. Це пояснюється можливістю долати значну частину щоденних маршрутів виключно на електротязі. У сільській місцевості ефективність підзаряджуваних гібридів оцінюється приблизно у 60% від показників електромобілів за умови регулярного використання зарядної інфраструктури.

Науковці також встановили, що на кінцеві результати впливають поведінка водія та кліматичні умови. Агресивний стиль керування підвищує енергоспоживання незалежно від типу силової установки. Водночас дуже низькі температури можуть суттєво знижувати ефективність акумуляторів. У деяких випадках запас ходу та енергоефективність електромобілів скорочуються майже на 50%, хоча такі умови не є типовими для більшості регіонів протягом року.

Дослідження також враховувало розвиток енергетичних систем у довгостроковій перспективі. Автори роботи прогнозують, що перевага електромобілів над транспортом із двигунами внутрішнього згоряння збільшуватиметься в міру скорочення використання вугілля та природного газу у виробництві електроенергії. Розширення потужностей сонячної, вітрової та інших видів відновлюваної генерації здатне додатково зменшити вуглецевий слід електротранспорту.

Результати дослідження оприлюднені на тлі активного переходу світового автопрому до електрифікації. Провідні виробники автомобілів продовжують збільшувати інвестиції у розробку електричних моделей та акумуляторних технологій, а уряди багатьох країн впроваджують програми підтримки екологічного транспорту. Висновки вчених можуть стати додатковим аргументом для прискорення переходу на транспорт із нижчим рівнем викидів та виконання кліматичних цілей у найближчі десятиліття.

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