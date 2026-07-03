Ель-Ніньйо 2026: ВМО оголосила про старт кліматичного явища
2026-03-07    106

Ель-Ніньйо 2026: ВМО оголосила про старт кліматичного явища

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно підтвердила формування кліматичного явища Ель-Ніньйо в екваторіальній частині Тихого океану. Про це організація повідомила у своєму оновленому прогнозі, зазначивши, що феномен активно розвиватиметься з липня по вересень 2026 року, досягне максимальної сили в період із листопада по лютий і, ймовірно, матиме значний вплив на погодні умови у різних регіонах світу.

За оцінками метеорологів, Ель-Ніньйо вже сформувався після кількох місяців спостережень за підвищенням температури поверхневих вод у центральній та східній частинах екваторіального Тихого океану. Додатковим підтвердженням стало зниження індексу Південної осциляції (SOI), який характеризує зміни атмосферного тиску над океаном. Ще в червні ВМО оцінювала ймовірність виникнення Ель-Ніньйо влітку 2026 року на рівні 80%, а тепер підтвердила початок цього кліматичного процесу.

Ель-Ніньйо виникає кожні два-сім років унаслідок потрапляння теплих океанічних вод зі західної частини Тихого океану до центральних і східних районів. Це призводить до підвищення температури поверхні океану та змін атмосферної циркуляції. Наслідки виходять далеко за межі Тихоокеанського регіону: в окремих країнах зростає ризик тривалих хвиль спеки, посух, масштабних лісових пожеж, тоді як інші території можуть зіткнутися з аномальними опадами та повенями.

Фахівці ВМО прогнозують, що нинішній цикл Ель-Ніньйо може виявитися сильним. Його вплив очікується протягом дев’яти-дванадцяти місяців. Пік активності припаде на період із листопада 2026 року до лютого 2027 року. У цей час у більшості регіонів світу прогнозуються температури, що перевищуватимуть середньобагаторічні показники.

Організація очікує значне прогрівання східної частини Тихого океану, Індійського океану та тропічної Атлантики. Дефіцит опадів прогнозують для Австралії, Індії, країн Східної Африки, окремих територій Центральної Америки, Карибського басейну та північно-західної частини Південної Америки. Водночас у східних районах Південної Америки, на південному заході Північної Америки та в країнах Африки на північ від Гвінейської затоки кількість опадів може перевищити кліматичну норму.

Повернення Ель-Ніньйо очікували й інші міжнародні метеорологічні служби. Раніше про початок явища повідомили Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Бюро метеорології Австралії. Їхні прогнози базувалися на результатах глобальних кліматичних моделей, які фіксували поступове накопичення тепла в екваторіальних водах Тихого океану.

Попередній цикл Ель-Ніньйо тривав у 2023–2024 роках і, за оцінками кліматологів, посилив наслідки антропогенної зміни клімату. Саме ці роки стали найтеплішими за всю історію інструментальних метеорологічних спостережень. Експерти вважають, що новий цикл також може вплинути на глобальні температурні рекорди, сільське господарство, водні ресурси та частоту екстремальних погодних явищ у різних частинах світу.

Протилежною фазою кліматичної системи є Ла-Нінья, яка характеризується охолодженням поверхневих вод центральної та східної частини Тихого океану. Вона, навпаки, має тенденцію знижувати середню глобальну температуру. Попередня Ла-Нінья тривала з 2020 до 2023 року й стала одним із найдовших подібних періодів за останні десятиліття.

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