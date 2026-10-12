Екзорцист: Мученики (2026): вийшов трейлер нового фільму зі Скарлетт Йоганссон
2026-12-10    150

Екзорцист: Мученики (2026): вийшов трейлер нового фільму зі Скарлетт Йоганссон

Перший трейлер фільму жахів «Екзорцист: Мученики» (The Exorcist: Martyrs) представили 9 жовтня 2026 року в межах промокампанії на підтримку нової частини культової франшизи. Головну роль у стрічці зіграла Скарлетт Йоганссон, яка втілила нью-йоркську детективку Джулі Міллер. Режисером і сценаристом проєкту став Майк Фленеган, а вихід картини в американський прокат запланований на 12 березня 2027 року.

У трейлері показали розслідування серії жорстоких убивств, скоєних у церкві. Обставини злочинів змушують героїню замислитися, чи можуть за ними стояти надприродні сили. Історія поєднує кримінальне розслідування з релігійною тематикою та мотивом демонічного впливу, характерним для всесвіту «Екзорциста».

За сюжетом, 13 років тому Джулі Міллер затримала серійного вбивцю-сатаніста на прізвисько отець Сандей. Ця справа зробила її відомою, після чого детективка продовжила працювати в поліції. Проте нові злочини повертають її до минулого, яке вона вважала завершеним. На стінах церковного склепу знаходять напис, зроблений кров’ю вбитого хлопчика-служителя вівтаря, у якому фігурує ім’я Міллер.

Розслідування приводить героїню до припущення, що між убивствами можуть існувати зв’язки, які виходять за межі звичайної злочинності. У центрі історії опиняється питання, чи справді серійні вбивці, які пояснювали свої дії демонічним впливом, могли бути частиною масштабнішого зла. Трейлер натякає на зв’язок між кількома поколіннями злочинців, серед яких згадуються сумнозвісні американські вбивці Г. Г. Голмс і Зодіак.

Допомагатимуть Міллер колишній тюремний капелан отець Вільям, якого зіграв Чиветел Еджіофор, і молодша колега Джина Рестрепо у виконанні Саші Калле. Капелан чув останню сповідь отця Сандея, тому може володіти інформацією, важливою для розслідування. Водночас героїні доведеться розібратися, чи пов’язані нові злочини з попередньою справою та чи загрожує небезпека її власній родині.

Окрім Йоганссон і Еджіофора, у фільмі знялися Джон Легуїзамо, Лоуренс Фішберн, Даян Лейн і Джакобі Джуп. Легуїзамо виконує роль отця Сандея, центрального персонажа історії про попередні вбивства. Фішберн грає священника отця Нікола, а Лейн — матір головної героїні, яка допомагає їй виховувати сина Макса.

Майк Фленеган заявив, що нова стрічка відрізнятиметься від попередніх фільмів франшизи. За задумом режисера, це не перезнімання оригіналу 1973 року і не пряме продовження картини «Екзорцист: Вірянин», що вийшла у 2023 році. Автори створили окрему історію в межах знайомого кіновсесвіту, зробивши акцент на кримінальному розслідуванні, психологічній напрузі та питанні природи зла.

Фленеган відомий роботою над горор-серіалами «Привиди будинку на пагорбі», «Опівнічна меса» та «Падіння дому Ашерів», а також фільмами «Доктор Сон» і «Гра Джеральда». У його роботах надприродні події часто поєднуються з особистими травмами персонажів і психологічними конфліктами. Новий «Екзорцист» продовжує цей підхід, використовуючи жанр жахів для дослідження віри, провини та страху.

Виробництвом стрічки займаються Blumhouse, Atomic Monster і Morgan Creek Entertainment за участю Red Room Pictures. Продюсерами стали Джейсон Блум, Девід Робінсон і Майк Фленеган. Спочатку фільм планували випустити раніше, однак графік змінили, і тепер американська прем’єра призначена на 12 березня 2027 року. Дати виходу в інших країнах можуть відрізнятися.

Оригінальний «Екзорцист» режисера Вільяма Фрідкіна вийшов у 1973 році й розповідав про дівчинку, одержиму демоном, та священників, які намагалися провести обряд вигнання. Картина отримала 10 номінацій на премію «Оскар» і стала однією з найвідоміших робіт у жанрі жахів. Нова частина розширює всесвіт франшизи, зміщуючи акцент із класичної історії одержимості на розслідування серійних убивств, у яких межа між людською жорстокістю та надприродним залишається невизначеною.

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