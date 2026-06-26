Еквадор сенсаційно переміг Німеччину та вийшов у плей-оф ЧС-2026

Збірна Еквадору здобула історичну перемогу над Німеччиною з рахунком 2:1 у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбувся 26 червня. У паралельній зустрічі Кот-д’Івуар завдяки дублю Ніколя Пепе обіграв Кюрасао 2:0, а результати обох поєдинків визначили підсумковий розподіл місць у групі E та учасників стадії плей-оф.
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Німецька команда відкрила рахунок уже на другій хвилині після точного удару Лероя Сане. Для 30-річного нападника цей м’яч став одним із найшвидших в історії національної збірної Німеччини. Гол став наслідком серії рикошетів у штрафному майданчику суперника, після чого Сане завершив атаку влучним ударом.
Еквадор швидко відповів і вже на дев’ятій хвилині відновив рівновагу. Ангуло завдав дальнього удару, з яким не впорався воротар Мануель Ноєр. Після цього команди мали ще кілька нагод вийти вперед, але вирішальним став епізод у заключній чверті матчу.
На 75-й хвилині Лерой Сане не реалізував гольовий момент, не зумівши оформити дубль. Майже одразу еквадорці організували атаку після розіграшу кутового, і Гонсало Плата замкнув передачу партнерів, встановивши остаточний рахунок 2:1. Цей гол став дев’ятим для футболіста у складі національної збірної.
Перемога мала вирішальне значення для Еквадору, який перед початком третього туру мав лише одне очко. Для продовження боротьби команді було необхідно не лише перемагати Німеччину, а й розраховувати на поразку Кюрасао в іншому матчі групи. Обидві умови були виконані.
До цього поєдинку статистика залишалася повністю на боці німців. У двох попередніх офіційних зустрічах вони двічі перемагали Еквадор, а також не програвали південноамериканським збірним на групових стадіях чемпіонатів світу протягом десяти матчів поспіль. Крім того, Німеччина могла здобути дванадцяту перемогу поспіль у всіх турнірах та повторити національний рекорд серії, встановлений наприкінці 1970-х років, однак ця серія перервалася.
У другому матчі групи Кот-д’Івуар без пропущених м’ячів переграв дебютанта світових першостей Кюрасао. Головною зіркою зустрічі став Ніколя Пепе, який відзначився двічі. Спочатку він замкнув передачу від Діоманде вже на сьомій хвилині, а після перерви скористався комбінацією за участю Сангаре й оформив дубль, забезпечивши своїй команді комфортну перевагу.
Збірна Кюрасао, яку очолює Дік Адвокат, мала кілька можливостей скоротити відставання, однак не змогла реалізувати власні моменти. Перемога дозволила Кот-д’Івуару вперше у своїй історії виграти два матчі на одному чемпіонаті світу та вперше подолати груповий етап, вийшовши до плей-оф світової першості.
Підсумкова турнірна таблиця групи E на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року сформувалася після завершення всіх матчів групового етапу 25 червня:
|Місце
|Команда
|Ігри
|В
|Н
|П
|М’ячі
|Різниця
|Очки
|Статус
|1
|🇩🇪 Німеччина
|3
|2
|0
|1
|10:4
|+6
|6
|Вихід у 1/16 фіналу
|2
|🇨🇮 Кот-д’Івуар
|3
|2
|0
|1
|4:2
|+2
|6
|Вихід у 1/16 фіналу
|3
|🇪🇨 Еквадор
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|Вихід у 1/16 фіналу
|4
|🇨🇼 Кюрасао
|3
|0
|1
|2
|1:9
|-8
|1
|Завершили виступ
Результати всіх зіграних поєдинків:
- 1-й тур: Німеччина — Кюрасао 7:1; Кот-д’Івуар — Еквадор 1:0.
- 2-й тур: Німеччина — Кот-д’Івуар 2:1; Еквадор — Кюрасао 0:0.
- 3-й тур: Еквадор — Німеччина 2:1; Кюрасао — Кот-д’Івуар 0:2.