Екстрадиція з ЄС до України: хто ризикує бути виданим
2026-20-06    47

Екстрадиція з ЄС до України: хто ризикує бути виданим

Після 2022 року екстрадиційні процеси між Україною та країнами ЄС активізувалися через зростання міжнародних розшуків та розширення співпраці правоохоронних органів. У центрі механізму — запити українських судів та Офісу Генерального прокурора, які через Міністерство юстиції передаються до іноземних держав, зокрема до країн Польща, Німеччина та інших членів Європейський Союз.

Як працює екстрадиція з ЄС до України

Екстрадиція запускається лише за наявності кримінального провадження або вироку, що набрав чинності. Після рішення суду матеріали формує українська сторона, а Міністерство юстиції України протягом кількох днів надсилає офіційний запит іноземній державі. У середньому внутрішня підготовка документів займає до п’яти робочих днів, однак фактичний процес розгляду може тривати від кількох тижнів до кількох місяців залежно від юрисдикції.

У країнах ЄС рішення про екстрадицію ухвалюють на рівні судів, які перевіряють подвійність інкримінованого злочину, дотримання прав людини та відсутність політичного характеру справи. Саме цей етап найчастіше стає ключовим фільтром для видачі особи.

Хто підлягає екстрадиції: кримінальні підстави

Основний критерій екстрадиції — кримінальний характер правопорушення. До переліку зазвичай входять шахрайство, корупційні злочини, тяжкі економічні правопорушення, насильницькі злочини та ухилення від виконання вироку суду. Після оголошення міжнародного розшуку через Інтерпол затримання може відбутися у будь-якій країні, яка визнає відповідний ордер.

Важливо, що сам факт перебування за кордоном або отримання тимчасового захисту не скасовує можливості екстрадиції, якщо злочин не має політичного або військового характеру, який виключений міжнародними конвенціями.

Роль біженства та тимчасового захисту

Статус тимчасового захисту в ЄС не є абсолютним бар’єром для екстрадиції. Країни-члени Європейський Союз зобов’язані розглядати запити індивідуально, навіть якщо особа має легальний статус перебування.

Європейські суди оцінюють ризики порушення прав людини, зокрема можливість нелюдського поводження або політичного переслідування. Якщо таких ризиків немає, екстрадиція може бути схвалена навіть для осіб із чинним статусом біженця.

Ухилення від мобілізації: чому це не підстава для видачі

Одним із найпоширеніших міфів є можливість екстрадиції за ухилення від мобілізації. Однак у більшості випадків це не підпадає під критерії екстрадиційних злочинів, оскільки вважається адміністративним або військово-правовим порушенням.

Міжнародна правова практика виходить із положень Європейської конвенції про екстрадицію, яка виключає суто військові правопорушення з переліку підстав для видачі. Таким чином, навіть наявність запиту не гарантує його задоволення.

Країни, з яких найчастіше відбувається екстрадиція до України

Після початку повномасштабної війни значна частина екстрадиційних процедур стосується держав Центральної Європи, де перебуває найбільша кількість громадян України. Найбільша кількість рішень про видачу фіксується у Польща та Німеччина, що пояснюється як масштабом міграції, так і активною співпрацею правоохоронних органів.

КраїнаРоль у процесіОсобливості розгляду
ПольщаЧасті запити УкраїниШвидка судова процедура
НімеччинаВисокий стандарт перевіркиРетельний аналіз прав людини
Інші країни ЄСВибіркові випадкиІндивідуальний розгляд

Різниця у швидкості процедур пояснюється відмінностями у національних законодавствах та рівнем завантаженості судових систем.

Процедура та строки екстрадиції

Після затримання особи іноземною поліцією запускається судовий процес, який включає перевірку документів, можливість апеляції та оцінку підстав для відмови. У середньому повна процедура може тривати від 30 до 180 днів, але у складних випадках затягується довше.

Окремо враховується принцип подвійної кримінальності: дія має бути злочином і в Україні, і в країні перебування. Без цього екстрадиція неможлива навіть за наявності міжнародного розшуку.

Роз’яснення (FAQ)

Чи може статус біженця гарантувати захист від екстрадиції?
Ні, він лише враховується судом, але не блокує процедуру автоматично.

Чи екстрадують за ухилення від мобілізації?
Зазвичай ні, оскільки це не входить до переліку кримінальних екстрадиційних злочинів.

Скільки триває екстрадиція з ЄС до України?
У середньому від одного до шести місяців залежно від країни та складності справи.

Висновок

Екстрадиція з країн ЄС до України є формалізованою юридичною процедурою, що базується на кримінальних підставах і судовому контролі. Попри воєнний контекст і зростання кількості міжнародних розшуків, ключовим фактором залишається характер злочину та дотримання прав людини в країні, яка ухвалює рішення про видачу.

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