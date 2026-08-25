Експрезидента Роберта Кочаряна затримали у Вірменії

У Вірменії 25 серпня затримали колишнього президента та лідера опозиційного альянсу «Вірменія» Роберта Кочаряна. Затримання відбулося після того, як напередодні його молодший син Левон Кочарян у парламенті назвав прем’єр-міністра Нікола Пашиняна «зрадником». Формальною підставою стали звинувачення у межах кримінального провадження щодо можливого незаконного відчуження державного майна.

За даними Антикорупційного комітету Вірменії, у межах кримінального провадження затримано шістьох людей. Серед них — ще один син колишнього президента, Седрак Кочарян. Слідство вивчає обставини виведення з державної власності та подальшого придбання об’єктів майна, які, за версією правоохоронців, мають суспільне та економічне значення.

За даними слідства, відповідні об’єкти могли бути придбані за суттєво заниженими цінами. Антикорупційний комітет поки не оприлюднив повного переліку майна, яке є предметом провадження, а також розміру можливих збитків державі. Подальша доля затриманих та обрані їм запобіжні заходи мають визначатися в межах кримінального процесу.

Затриманню Роберта Кочаряна передував гострий конфлікт у парламенті. 24 серпня Левон Кочарян під час засідання звинуватив Пашиняна у відповідальності за події навколо Нагірного Карабаху та загибель людей. Він заявив, що прем’єр є «підлим і зрадником», який «згубив Арцах» та став причиною загибелі тисяч людей.

Пашинян відповів на виступ Левона Кочаряна питанням про походження статків його родини. Прем’єр заявив: «Чому ви мільйонер? За рахунок чого ваша сім’я стала мільйонером? Їдеш на північ міста — все ваше, їдеш на захід — теж ваше». Після цього він запропонував пояснити походження майна родини колишнього президента.

Кримінальне переслідування Роберта Кочаряна стало можливим після рішення Центральної виборчої комісії Вірменії у червні 2026 року. ЦВК надала згоду на його кримінальне переслідування. Тоді ж Кочарян опинився в центрі уваги правоохоронних органів: в аеропорту «Звартноц» йому без пояснення причин заборонили виліт із країни.

На парламентських виборах 7 червня 2026 року очолюваний Кочаряном альянс «Вірменія» отримав 12 із 105 депутатських мандатів і посів третє місце. Сам колишній президент від депутатського мандата відмовився. Таким чином, Кочарян залишився поза парламентом, але зберіг роль одного з ключових представників опозиції.

Роберт Кочарян був президентом Вірменії з 1998 до 2008 року. У 1997–1998 роках він обіймав посаду прем’єр-міністра, а до цього очолював невизнану Нагірно-Карабаську Республіку. У період його президентства Вірменія зберігала тісні політичні, військові та економічні зв’язки з Росією.

Нагірний Карабах у 1990-х роках перейшов під контроль вірменських сил. У вересні 2023 року Азербайджан встановив контроль над територією після військової операції, після чого невизнані карабаські структури оголосили про припинення діяльності. Саме політика влади Пашиняна щодо Карабаху залишається одним із головних предметів критики з боку Кочаряна та його прихильників.