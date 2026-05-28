Експодруга Ані Лорак назвала причину її проросійської позиції
2026-28-05    246

Експодруга Ані Лорак назвала причину її проросійської позиції

Колишня подруга співачки Ані Лорак, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зазнала критики через свою позицію та діяльність у РФ, зробила нові заяви про артистку. За словами жінки, на формування поглядів виконавиці міг суттєво вплинути її колишній чоловік Мурат Налчаджиоглу.

В інтерв’ю вона зазначила, що тривалий час підтримувала дружні стосунки зі співачкою та спостерігала за змінами в її житті. Саме після знайомства з майбутнім чоловіком, стверджує експодруга, оточення артистки почало поступово змінюватися, а сама виконавиця дедалі більше віддалялася від друзів та колег, з якими спілкувалася раніше.

Хто міг вплинути на позицію Ані Лорак

За словами колишньої подруги, Мурат Налчаджиоглу відігравав значну роль у житті артистки та мав серйозний вплив на її рішення. Вона вважає, що саме через зміни в особистому житті співачка почала формувати нове коло спілкування, яке згодом могло позначитися і на її поглядах.

Експодруга наголосила, що не може достеменно знати всі причини, які вплинули на позицію Ані Лорак, однак переконана, що оточення людини часто визначає її подальший життєвий шлях. Водночас вона додала, що остаточні рішення артистка ухвалювала самостійно.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України співачка неодноразово опинялася в центрі суспільної уваги через свою діяльність на території РФ. Зокрема, виконавиця продовжила виступати для російської аудиторії та брати участь у телевізійних проєктах країни-агресора.

Чому Ані Лорак критикують в Україні

Після 24 лютого 2022 року Ані Лорак практично припинила публічне спілкування з українською аудиторією. Водночас вона продовжила концертну діяльність у Росії та не виступила з чітким засудженням російської агресії проти України.

Через це артистка стала об’єктом гострої критики з боку українців, громадських діячів та представників шоу-бізнесу. Багато колишніх колег і знайомих співачки заявляли, що розчаровані її позицією та відсутністю публічної підтримки власної країни під час війни.

Окрім цього, ім’я виконавиці регулярно фігурує в дискусіях щодо діяльності українських артистів, які продовжують працювати на російському ринку. Експерти наголошують, що після початку війни суспільство значно уважніше ставиться до публічних заяв знаменитостей та їхньої громадянської позиції.

Що відомо про особисте життя співачки

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу офіційно розлучилися ще у 2019 році після майже десяти років шлюбу. Попри це, їхні стосунки тривалий час залишалися предметом обговорення в медіа та серед шанувальників артистки.

Останніми роками співачка проживає та працює переважно в Росії. Вона продовжує музичну кар’єру, бере участь у телевізійних шоу та випускає нові пісні. Водночас в Україні її творчість дедалі частіше сприймається крізь призму суспільно-політичних подій та ставлення до війни.

Заяви колишньої подруги артистки стали черговим приводом для обговорення причин, які могли вплинути на життєвий вибір співачки. Водночас сама Ані Лорак наразі не коментувала слова експодруги та не реагувала на нові звинувачення щодо своєї позиції.

Ані Лорак, Ані Лорак новини, Ані Лорак Росія, війна в Україні, зірки, знаменитості, колишній чоловік Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу, новини шоу-бізнесу, проросійська позиція Ані Лорак, співачка Ані Лорак, українські артисти, українські знаменитості, шоу-бізнес
Останні новини
29 травня: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні

29 травня: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні
29 травня в Україні поєднує церковні, народні та міжнародні пам’ятні читать далее
28-05, 23:40
Експодруга Ані Лорак назвала причину її проросійської позиції

Експодруга Ані Лорак назвала причину її проросійської позиції
Колишня подруга співачки Ані Лорак, яка після початку повномасштабного вторгнення читать далее
28-05, 18:35
Зелені свята: скільки днів після Трійці не можна працювати на городі

Зелені свята: скільки днів після Трійці не можна працювати на городі
Зелені свята належать до найважливіших християнських свят в Україні та читать далее
28-05, 18:31
Шойгу пригрозив новими ударами по Києву: що відомо

Шойгу пригрозив новими ударами по Києву: що відомо
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія може читать далее
28-05, 18:17
Критики назвали «Павук-Нуар» із Ніколасом Кейджем серіалом року

Критики назвали «Павук-Нуар» із Ніколасом Кейджем серіалом року
Новий серіал «Павук-Нуар» (Spider-Noir) із Ніколасом Кейджем у головній ролі читать далее
28-05, 18:13
Гороскоп на 29 травня 2026: день стратегічних рішень і прихованих зсувів

Гороскоп на 29 травня 2026: день стратегічних рішень і прихованих зсувів
29 травня 2026 року формується як день помірної, але структурної читать далее
28-05, 16:06
Марта Костюк вперше за 5 років вийшла у третє коло РГ

Марта Костюк вперше за 5 років вийшла у третє коло РГ
Українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу у другому колі читать далее
27-05, 23:36
У Дорофєєвої знову проблеми зі здоров’ям: що сталося

У Дорофєєвої знову проблеми зі здоров’ям: що сталося
Українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про нові проблеми зі здоров’ям. читать далее
27-05, 23:32
Барських і Бадоєв різко відповіли на заяву Холоденко

Барських і Бадоєв різко відповіли на заяву Холоденко
Українська психологиня Наталія Холоденко опинилася в центрі нового скандалу після читать далее
27-05, 23:30
Могилевська різко відповіла на чутки про «Оземпік» і пластику

Могилевська різко відповіла на чутки про «Оземпік» і пластику
Українська співачка Наталія Могилевська емоційно відреагувала на хвилю коментарів щодо читать далее
27-05, 23:28
Дмитро Кулеба одружився зі Світланою Павелецькою

Дмитро Кулеба одружився зі Світланою Павелецькою
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба одружився зі Світланою читать далее
27-05, 22:25
Відома TikTok-блогерка Vikunciy загинула у ДТП на трасі Київ — Одеса

Відома TikTok-блогерка Vikunciy загинула у ДТП на трасі Київ — Одеса
Відома українська TikTok-блогерка Vikunciy загинула у смертельній дорожньо-транспортній пригоді на читать далее
27-05, 22:21
Як вирощувати ківі в Україні: від цвітіння до врожаю

Як вирощувати ківі в Україні: від цвітіння до врожаю
Ще десять років тому вирощування ківі в Україні здавалося екзотикою, читать далее
27-05, 21:24
Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші

Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може суттєво змінити правила читать далее
27-05, 20:38
Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей

Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей
28 травня 2026 року проходить під впливом енергії змін, швидких читать далее
27-05, 20:27
Бордоська суміш навесні та восени: коли обробляти сад і город

Бордоська суміш навесні та восени: коли обробляти сад і город
Бордоська суміш залишається одним із найпопулярніших засобів для профілактики грибкових читать далее
27-05, 20:06
Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати

Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати
Останніми роками українські банки значно посилили контроль за P2P-переказами між читать далее
27-05, 10:36
Мідний купорос чи бордоська суміш: що краще для саду

Мідний купорос чи бордоська суміш: що краще для саду
Мідний купорос і бордоська суміш належать до найвідоміших засобів захисту читать далее
27-05, 10:23
ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку

ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку
Блокування рахунку ПриватБанком після операцій із Binance — одна з читать далее
27-05, 10:10
Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку

Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку
Блокування карти monobank — одна з найпоширеніших ситуацій, з якою читать далее
27-05, 09:54
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація перевірка банком походження коштів підозрілі операції спорт фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції