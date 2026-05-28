Експодруга Ані Лорак назвала причину її проросійської позиції

Колишня подруга співачки Ані Лорак, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зазнала критики через свою позицію та діяльність у РФ, зробила нові заяви про артистку. За словами жінки, на формування поглядів виконавиці міг суттєво вплинути її колишній чоловік Мурат Налчаджиоглу.

В інтерв’ю вона зазначила, що тривалий час підтримувала дружні стосунки зі співачкою та спостерігала за змінами в її житті. Саме після знайомства з майбутнім чоловіком, стверджує експодруга, оточення артистки почало поступово змінюватися, а сама виконавиця дедалі більше віддалялася від друзів та колег, з якими спілкувалася раніше.

Хто міг вплинути на позицію Ані Лорак

За словами колишньої подруги, Мурат Налчаджиоглу відігравав значну роль у житті артистки та мав серйозний вплив на її рішення. Вона вважає, що саме через зміни в особистому житті співачка почала формувати нове коло спілкування, яке згодом могло позначитися і на її поглядах.

Експодруга наголосила, що не може достеменно знати всі причини, які вплинули на позицію Ані Лорак, однак переконана, що оточення людини часто визначає її подальший життєвий шлях. Водночас вона додала, що остаточні рішення артистка ухвалювала самостійно.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України співачка неодноразово опинялася в центрі суспільної уваги через свою діяльність на території РФ. Зокрема, виконавиця продовжила виступати для російської аудиторії та брати участь у телевізійних проєктах країни-агресора.

Чому Ані Лорак критикують в Україні

Після 24 лютого 2022 року Ані Лорак практично припинила публічне спілкування з українською аудиторією. Водночас вона продовжила концертну діяльність у Росії та не виступила з чітким засудженням російської агресії проти України.

Через це артистка стала об’єктом гострої критики з боку українців, громадських діячів та представників шоу-бізнесу. Багато колишніх колег і знайомих співачки заявляли, що розчаровані її позицією та відсутністю публічної підтримки власної країни під час війни.

Окрім цього, ім’я виконавиці регулярно фігурує в дискусіях щодо діяльності українських артистів, які продовжують працювати на російському ринку. Експерти наголошують, що після початку війни суспільство значно уважніше ставиться до публічних заяв знаменитостей та їхньої громадянської позиції.

Що відомо про особисте життя співачки

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу офіційно розлучилися ще у 2019 році після майже десяти років шлюбу. Попри це, їхні стосунки тривалий час залишалися предметом обговорення в медіа та серед шанувальників артистки.

Останніми роками співачка проживає та працює переважно в Росії. Вона продовжує музичну кар’єру, бере участь у телевізійних шоу та випускає нові пісні. Водночас в Україні її творчість дедалі частіше сприймається крізь призму суспільно-політичних подій та ставлення до війни.

Заяви колишньої подруги артистки стали черговим приводом для обговорення причин, які могли вплинути на життєвий вибір співачки. Водночас сама Ані Лорак наразі не коментувала слова експодруги та не реагувала на нові звинувачення щодо своєї позиції.