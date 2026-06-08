Колишній голова Верховного Суду України Всеволод Князєв отримав 5 років позбавлення волі у справі про отримання неправомірної вигоди. Відповідне рішення суд ухвалив після затвердження угоди, яка передбачає реальний термін ув’язнення, конфіскацію майна та перерахування понад 1 млн доларів на потреби Збройних сил України. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на дані Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справа Всеволода Князєва стала однією з найгучніших антикорупційних справ в українській судовій системі за останні роки. Колишнього голову Верховного Суду викрили у травні 2023 року в межах масштабної операції Національного антикорупційного бюро та САП. Тоді правоохоронці заявили про викриття схеми отримання неправомірної вигоди керівництвом найвищої судової інстанції країни.

За даними слідства, загальна сума коштів, які фігурували у справі, перевищувала 2,7 млн доларів. Слідчі стверджували, що гроші передавалися за ухвалення рішення на користь одного з бізнесменів у корпоративному спорі. Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки, частину яких, за версією слідства, було отримано в межах корупційної схеми.

Після затримання Князєва Пленум Верховного Суду достроково припинив його повноваження на посаді голови установи. Це стало безпрецедентним випадком в історії незалежної України, оскільки вперше очільник найвищого судового органу держави став фігурантом настільки масштабного корупційного розслідування.

У САП повідомили, що затверджена угода передбачає не лише п’ятирічний термін позбавлення волі, а й конфіскацію майна засудженого. Окремою умовою стало перерахування понад одного мільйона доларів на підтримку української армії. Таке рішення є частиною домовленостей, погоджених сторонами в межах кримінального провадження.

Антикорупційні органи розглядали справу як один із ключових тестів для судової реформи та системи очищення правосуддя. Міжнародні партнери України неодноразово наголошували, що боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади залишається однією з основних умов подальшої інтеграції країни до європейських структур та отримання фінансової підтримки.

Експерти звертають увагу, що вирок Князєву може стати важливим прецедентом для майбутніх антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців. Справа отримала широкий міжнародний резонанс через статус обвинуваченого та масштаб звинувачень. Водночас остаточна оцінка ефективності антикорупційної системи залежатиме від подальшої практики розгляду аналогічних проваджень.

Після початку повномасштабної війни питання прозорості державних інституцій та відповідальності посадовців набуло особливого значення. На цьому тлі рішення у справі колишнього голови Верховного Суду стало однією з найрезонансніших судових подій року та привернуло увагу як українського суспільства, так і міжнародних спостерігачів.