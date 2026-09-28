Ексглава НБУ Сергій Арбузов отримав мандат… у Держдумі РФ
2026-28-09    128

Ексглава НБУ Сергій Арбузов отримав мандат… у Держдумі РФ

Колишній голова Національного банку України та перший віцепрем’єр часів Віктора Януковича Сергій Арбузов отримав мандат депутата Державної думи Росії за підсумками виборів 18–20 вересня 2026 року. Про його входження до оновленого складу парламентської фракції «Справедлива Росія» 27 вересня повідомив керівник апарату фракції Руслан Татаринов.

За словами Татаринова, Арбузов увійде до фракції як представник регіональної групи №5. Під час виборчої кампанії ця група охоплювала території, які Росія заявляє як свої після окупації частини українських регіонів. Арбузов очолював відповідну регіональну групу на виборах до Держдуми.

Вибори до нижньої палати Федеральних зборів РФ відбулися 18–20 вересня. Голосування тривало три дні. За офіційно оголошеними російською стороною результатами, партія «Єдина Росія» отримала близько 57,9% голосів і зберегла парламентську більшість.

Окремим питанням стали виборчі процедури на тимчасово окупованих територіях. Росія організувала там голосування у Криму, а також на частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Міністерство закордонних справ України заявляло, що такі дії не створюють правових підстав для зміни статусу цих територій.

Для Арбузова депутатський мандат став продовженням політичної кар’єри вже після переїзду до Росії. До цього він обіймав посаду голови НБУ з грудня 2010-го до грудня 2012 року. У грудні 2012 року Арбузов став першим віцепрем’єр-міністром в уряді Миколи Азарова.

Після відставки Азарова 28 січня 2014 року Арбузов виконував обов’язки прем’єр-міністра до 27 лютого. Того дня Верховна Рада затвердила уряд на чолі з Арсенієм Яценюком. Після Революції гідності Арбузов виїхав з України та оселився в Росії.

В Україні Арбузов перебуває у розшуку з 22 квітня 2014 року. Йому інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Справа, зокрема, пов’язана з фінансуванням телеканалу БТБ.

Після виїзду до Росії Арбузов не припинив публічну діяльність. Він очолив асоціацію «Центр досліджень економічного та соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної та Східної Європи» (RESCUE), створену у 2014 році в Санкт-Петербурзі, а також виступав як запрошений експерт у російських телевізійних програмах.

Арбузов також перебуває під міжнародними санкціями. У державному санкційному реєстрі України він зазначений як колишній перший віцепрем’єр та виконувач обов’язків прем’єр-міністра. У переліку юрисдикцій, що застосували до нього санкційні заходи, вказані, зокрема, ЄС, США, Канада, Велика Британія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія та Японія.

Отримання Арбузовим депутатського мандата означає його перехід від роботи як публічного діяча та експерта в Росії до формального представництва у федеральному законодавчому органі РФ. Подальша його діяльність залежатиме від розподілу повноважень усередині фракції «Справедлива Росія» та роботи Держдуми нового скликання.

Віктор Янукович, Державна дума, Національний банк, Сергій Арбузов, Справедлива Росія
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