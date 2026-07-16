Екс-заступника начальника ГУНП Сергія Чижа знайшли мертвим

У Полтавській області виявили тіло колишнього заступника начальника головних управлінь Національної поліції в Харківській, Сумській та Полтавській областях Сергія Чижа. За інформацією, яку поширили українські ЗМІ з посиланням на джерела в поліції, чоловіка знайшли за місцем проживання у місті Карлівка з вогнепальним пораненням, отриманим із нагородного пістолета. Станом на момент публікації офіційного підтвердження або коментарів від правоохоронних органів щодо обставин смерті не надходило.

За даними медіа, тіло Сергія Чижа було виявлено у його будинку в Карлівці Полтавської області. Попередньо повідомляється, що поранення було завдане з нагородної зброї, яка перебувала у його законному володінні. Інші деталі інциденту, включно з часом смерті та можливими обставинами події, наразі не оприлюднювалися.

Сергій Чиж протягом кар’єри працював у системі органів внутрішніх справ та Національної поліції України. У різні роки він обіймав посади заступника начальника головних управлінь Національної поліції у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Його службова діяльність була пов’язана з організацією роботи територіальних підрозділів поліції та координацією правоохоронної діяльності на регіональному рівні.

Наразі відсутня офіційна інформація про відкриття кримінального провадження або результати першочергових слідчих дій. У подібних випадках правоохоронці зазвичай проводять огляд місця події, призначають судово-медичну експертизу та інші процесуальні заходи для встановлення всіх обставин смерті. Остаточні висновки можуть бути зроблені лише після завершення відповідних експертиз і перевірок.

Оскільки офіційні органи поки не підтвердили поширену в медіа інформацію, повідомлення про можливі причини смерті залишаються на рівні попередніх даних. Правоохоронні органи традиційно утримуються від оприлюднення деталей до завершення необхідних процесуальних дій та повідомлення результатів розслідування.

Смерть колишнього високопосадовця поліції викликала широкий суспільний резонанс з огляду на його багаторічну службу в системі правоохоронних органів. Подальший розвиток ситуації залежатиме від офіційних висновків слідства та позиції Національної поліції, яка поки що публічно не коментувала повідомлення про інцидент.