Екс-замміністра МОУ Шаповалов: хто допомагав йому робити «яйця за 17 грн»?
2024-02-11    390

Екс-замміністра МОУ Шаповалов: хто допомагав йому робити «яйця за 17 грн»?

Легенда Міноборони В’ячеслав Шаповалов, який прославився «яйцями за 17 грн» та закупівлею неякісної форми для ЗСУ, був ключовою, але далеко не єдиною фігурою, замішаною у цих корупційних скандалах, пише Антикорупційна правда.

Також видання зазначає: “Коротко нагадаємо, що у вересні минулого року на тлі галасу у ЗМІ міністр Рєзніков по-тихому пішов у відставку, а головними цапами-відбувайлами призначили його заступника Шаповалова та директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

Наші джерела, близькі до ходу розслідування, повідомляють, що в масштабну корупційну схему залучено ще кількох співробітників структурних підрозділів МОУ та його підрядників.

А саме:

  1. Зарицький Олексій Анатолійович – начальник Головного управління майна та ресурсів (ГУМР);
  2. Яворський Віталій Вікторович – заступник начальника ГУМР;
  3. Лісовський Юрій Іванович – заступник начальника ГУМР;
  4. Федорчук Ярослав Іванович – заступник начальника управління підготовки та проведення закупівель за направленням оперативного, технічного та медичного забезпечення Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів;
  5. Гребеник Наталія Петрівна – начальник відділу підготовки та проведення закупівель за направленням оперативного, технічного та медичного забезпечення Департаменту держзакупівель;
  6. Гриценко Максим Сергійович – начальник управління контролю контролю Департаменту держзакупівель;
  7. Мазай Ольга Павлівна – головний спеціаліст відділу підготовки та проведення закупівель у напрямку тилового забезпечення Департаменту держзакупівель;
  8. Осипенко Сергій Валерійович – головний спеціаліст Департаменту держзакупівель;
  9. Фідіна Олександр Петрович – в.о. начальника Центрального управління контролю за якістю;
  10. Вдовиченко Геннадій Павлович – начальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ,
  11. Малай Денис Васильович – заступник коменданта Івано-Франківської комендатури військових повідомлень Командування сил логістики ЗСУ;
  12. Кудрицький Олександр Леонідович – заступник директора ТОВ «Науково-інженерний центр випробувань виробів та матеріалів захисту»;
  13. Божко Жанна Миколаївна – директор ТОВ «Нідел Стрім»;
  14. Туманян Владислав Олександрович – директор ТОВ «ТЛА КИЇВ».

За версією слідства, всі перелічені організували і реалізували укладання свідомо збиткових для держави контрактів про постачання товарів, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування для потреб ЗСУ за завищеними цінами, низькою якістю та зі 100% передоплатою.

У результаті дані особи підозрюються у скоєнні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених год. 5 ст. 426-1 (Перевищення посадових повноважень за умов військового становища), год. 4 ст. 191, год. 5 ст. 191 (Растрату), ч. 1 ст. 114-1 (Перешкода законній діяльності ЗСУ) КК України.

Оскільки санкції на ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організованою групою) передбачає обов’язкову конфіскацію майна, для відстеження активів, отриманих незаконним шляхом, правоохоронні органи мають намір задіяти Камденську міжвідомчу мережу з питань повернення активів (CARIN) для отримання інформації про закордонні об’єкти. та банківських особових рахунках підозрюваних.

Пошук планується вести у таких країнах:

  • Болгарія
  • Німеччина
  • Італія
  • Латвія
  • Люксембург
  • Румунія
  • ОАЕ
  • Польща
  • Словаччина
  • Словенія
  • Туреччина
  • Фінляндія
  • Франція
  • Чехія”

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