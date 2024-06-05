Екс-начальник Генштабу Молдови “зливав” росіянам секретну інформацію про Україну

Екс-начальник Генштабу Молдови здавав РФ дані про візити представників Міноборони України, пише The Insider з посиланням на главу адміністрації президента Молдови Адріана Белуцела

Видання повідомляє, що колишній начальник генштабу Молдови Ігор Горган передавав російській розвідці секретну інформацію, зокрема про візити в країну представників Міноборони України.

Зазначається, що The Insider отримало доступ до листування екс-начальника генштабу Молдови Ігоря Горгана з одним із його кураторів із Головного управління Генштабу збройних сил росії полковником Олексієм Макаровим.

При цьому співпраця Горгана з представником рф активізувалася навесні 2022 року, вже після вторгнення окупантів в Україну.

“Колишній високопоставлений військовий повідомляв про нібито плани України викупити у Молдови шість літаків МіГ-29. Також він зливав росіянам інформацію про візити представників Міноборони України в Молдову, постачання пального через Румунію”, — йдеться в статті.