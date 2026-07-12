Екостиль із живими рослинами став одним із головних трендів в інтер’єрі

Використання живих рослин у житловому просторі залишається одним із найпомітніших трендів сучасного дизайну інтер’єрів. Інтерес до екостилю продовжує зростати як серед власників квартир і будинків, так і серед дизайнерів, які дедалі частіше поєднують природні матеріали із домашнім озелененням. Для тих, хто хоче детальніше ознайомитися з практичними рішеннями, доступний розширений матеріал про оформлення простору в екостилі.

Популярність цього напрямку пов’язують одразу з кількома глобальними тенденціями. Після пандемії COVID-19 люди стали більше часу проводити вдома, що стимулювало попит на комфортні, природні та функціональні інтер’єри. Одночасно в багатьох країнах набули популярності принципи сталого споживання, повторного використання матеріалів та біофільного дизайну — концепції, яка передбачає інтеграцію природних елементів у житловий і робочий простір.

Експерти ринку нерухомості та дизайну зазначають, що екостиль уже давно перестав бути нішевим напрямком. Сучасні проєкти дедалі частіше передбачають використання натуральної деревини, каменю, льону, бавовни, великої кількості денного світла та кімнатних рослин як повноцінного елемента архітектури приміщення. При цьому акцент робиться не лише на естетиці, а й на довговічності матеріалів та зменшенні кількості декоративих елементів.

Зростання інтересу до домашнього озеленення підтверджують і виробники товарів для дому. За останні роки суттєво збільшився попит на кашпо, вертикальні системи озеленення, меблі з натуральних матеріалів та дизайнерські рішення, які дозволяють інтегрувати рослини навіть у компактні квартири. Водночас дизайнери наголошують, що сучасний екостиль не зводиться лише до великої кількості вазонів — він передбачає комплексний підхід до організації житлового середовища.

Біофільний дизайн активно впроваджується не лише у приватному житлі, а й в офісах, готелях, ресторанах та громадських просторах. Архітектори пояснюють це прагненням створити середовище, яке візуально наближає людину до природи та відповідає сучасним екологічним стандартам. Саме тому живі рослини дедалі частіше використовуються як елемент зонування приміщень, а не лише як декоративна деталь.

Аналітики відзначають, що популярність екостилю підтримують і міжнародні виставки дизайну інтер’єру, де природні матеріали, мінімалізм та озеленення залишаються серед ключових тенденцій останніх сезонів. На цьому тлі виробники меблів і декору розширюють асортимент продукції з акцентом на екологічність, а дизайнери прогнозують подальше поширення цього підходу як у новому будівництві, так і під час реконструкції житла.