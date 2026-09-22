Економіст заявив про виснаження ресурсів війни та скорочення допомоги

Український економіст Олексій Кущ заявив, що війна наближається до завершення через накопичення системних обмежень, серед яких він назвав скорочення зовнішнього фінансування, стан економіки, інфраструктурні втрати та демографічні проблеми. Про це Кущ заявив 20 вересня 2026 року в інтерв’ю, присвяченому економічній та зовнішньополітичній ситуації.

За словами економіста, йдеться не лише про нестачу грошей. Він стверджує, що одночасно скорочується інфраструктурний запас міцності, зменшується демографічний потенціал і накопичуються інші обмеження, які у сукупності впливають на здатність держави продовжувати тривалі воєнні дії.

«Очевидно, що ресурси війни закінчуються за всією лінійкою потенціалів. Це не лише гроші чи фінансовий ресурс, це й інфраструктурний запас міцності, це й демографічний потенціал, і навіть ментальний потенціал», — заявив Кущ.

Окремо економіст вказав на ситуацію із міжнародним фінансуванням. За його оцінкою, обсяг прямої бюджетної підтримки з боку західних партнерів скоротився приблизно з $40–50 млрд на рік до близько $30 млрд на два роки, тобто приблизно до $15 млрд щорічно.

Кущ пов’язав скорочення зовнішніх ресурсів зі зростанням бюджетного розриву. Він оцінює дефіцит поточного року приблизно у $27 млрд і припускає, що аналогічна проблема збережеться у 2027 році. Водночас уряд України у проєкті держбюджету на 2027 рік визначив потребу в міжнародній фінансовій підтримці на рівні $52,6 млрд.

Ще одним фактором Кущ назвав стан економіки. Він заявив, що економіка «ось-ось перейде в рецесію», визначаючи її як зниження показників протягом більш ніж двох кварталів поспіль. Водночас доступні офіційні дані поки не підтверджують переходу економіки в рецесію: у другому кварталі 2026 року реальний ВВП зріс на 0,3% порівняно з попереднім кварталом і на 0,4% у річному вимірі.

У першому кварталі економіка демонструвала слабшу динаміку. За даними Міжнародного валютного фонду, реальний ВВП у січні–березні скоротився на 0,6% у річному вимірі. Фонд водночас прогнозував зростання української економіки у 2026 році на рівні 1–1,6%.

Кущ вважає, що накопичення обмежень зрештою має вплинути на рішення української влади. За його словами, влада повинна шукати варіанти завершення війни, оскільки подальше накопичення проблем може позначитися не лише на економіці, а й на політичній системі. Це є оцінкою самого економіста, а не офіційним прогнозом уряду.

«Вони мають розуміти, що або почнуть проводити певні дії, спрямовані на пошук рішень, як вийти з війни, або просто всі можуть опинитися під уламками цієї конструкції, зокрема й політичні еліти», — заявив Кущ.

Міжнародні прогнози також вказують на високу залежність українських державних фінансів від зовнішньої підтримки. Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує зростання ВВП України приблизно на 1% у 2026 році та на 0,8% у 2027-му, водночас очікуючи збереження значного бюджетного дефіциту через високі оборонні витрати.

Згідно з проєктом державного бюджету на 2027 рік, доходи заплановані на рівні 5,648 трлн грн, видатки — 7,272 трлн грн. Уряд розраховує залучити необхідне зовнішнє фінансування від Європейського Союзу, країн G7, МВФ, Світового банку, Великої Британії та інших партнерів.

Фінансова стійкість залишається одним із ключових факторів для забезпечення державних видатків в умовах війни. МВФ у липні заявляв, що Україна зберегла макроекономічну та фінансову стабільність завдяки економічній політиці та значній підтримці донорів, водночас фонд вказував на високі ризики через війну та удари по інфраструктурі.

Таким чином, теза про наближення завершення війни через виснаження ресурсів є оцінкою Олексія Куща. Офіційні економічні прогнози наразі фіксують уповільнення зростання та значну потребу у зовнішньому фінансуванні, але не містять висновку про неминуче швидке завершення війни через економічне виснаження.