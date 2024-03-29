Економіка ЕС в шоці, – The Economist

Європейська економіка зіткнулася з “потрійним шоком”. Про це пише The Economist.

Першою була енергетична криза, спровокована вторгненням РФ в Україну.

Тепер може бути хвиля дешевого імпорту з Китаю, який, хоча й принесе користь споживачам, може завдати шкоди виробникам і посилити соціальні та промислові конфлікти.

А через рік Дональд Трамп може повернутися до Білого дому і ввести величезні мита на європейський експорт.

З кінця 2022 року економіки ЄС та Британії не зросли взагалі, хоча їм це дуже потрібно для фінансування зрослих оборонних витрат.

Зберігаються і давні європейські перешкоди для зростання – населення, що швидко старіє, надмірний контроль регулюючих органів і недостатня інтеграція ринків.

Хороша новина у тому, що енергетичний шок уже минув момент “максимального болю” і ціни на газ суттєво впали.

Але інші проблеми тільки починаються. Зростання економіки Китаю сповільнилося, і Пекін хоче компенсувати його, ще більше збільшивши обсяги свого виробництва та експорту за кордон.

Наразі Китай зосередився на “зелених” товарах, насамперед електромобілях, що змушує нервувати європейських виробників.

А після листопада може повернутися Трамп, який під час свого першого президентства ввів тарифи на імпорт сталі та алюмінію, у тому числі з Європи, що призвело до заходів у відповідь з боку ЄС. Тоді прийшов Байден і було укладено непросту угоду.

Але зараз Трамп загрожує запровадити 10-відсоткові тарифи на весь імпорт, що може призвести до чергового раунду торгової війни США та ЄС.