Економічне бронювання від мобілізації запровадять вже скоро

Економічне бронювання від мобілізації могуть запровадити вже у 2024 році. Про це сказав голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На запитання, чи реально запровадити економічне бронювання вже цього року, Данило Гетманцев відповів “Так”, при цьому назвавши таке рішення одним з найскладніших за 5 років:

«Це складне соціально-політичне рішення. Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання. Я взагалі вважаю це одним з найскладніших питань за 5 років. Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені».

Він повідомив, що за підрахунками Мінфіну, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 млрд гривень:

«Це з урахуванням того, що більшість військовозобов’язаних, які сьогодні працюють і отримують зарплату менше 35 тис. гривень, будуть отримувати по 35 тисяч».

На його думку, критерій для бронювання у вигляді розміру “білої” зарплати повинен бути:

«Для будь-якого варіанту бронювання – чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з “тіні”. І в цьому контексті – це правильне рішення».

Водночас , за його словами, ресурс, на який можна розраховувати для бюджету від економічного бронювання, не є певним:

«Не можна стовідсотково бути впевненим, що отримаєш ці гроші. Мінфін порахував 8 млрд гривень на місяць – ну дай Боже, щоб вони були».