Економічне бронювання: що це таке і які плануються розцінки?

Питання економічного бронювання працівників від мобілізації знову опинилося в центрі уваги. Ініціативна група нардепів на чолі з главою економічного комітету ВРУ Наталухою напрацювала пропозиції надати можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 тисяч грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати.

«Поряд з економічним бронюванням, частковою альтернативою може слугувати економічна мобілізація», – розповів голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук. Це коли через механізм трудової військової повинності бізнес із залученням своїх ресурсів надає необхідні послуги та виконує роботи в тих сферах, в яких бізнес володіє більшими компетенціями та ефективністю, аніж військові. Для прикладу такі сфери як: закупівлі, логістика, procurement менеджмент, медичне обслуговування, ремонт техніки, ІТ сфера, будівництво фортифікацій, побутове обслуговування, діловодство, HR тощо. «Вивільнені в результаті військові можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні завдання», – каже депутат.

«Бізнес просить владу допомогти зробити і економіку сильнішою. Яким чином? Зробивши мобілізацію більш прогнозованою. І в цьому ключі питання економічного бронювання виглядає як інструмент, який вартує того, щоб бути розглянутим. На думку бізнесу Європейської Бізнес Асоціації, визначення безпосередньо самим бізнесом тих співробітників, які є критичними для продовження ефективної діяльності підприємства в умовах війни допоможе сповільнити велику хвилю проблеми кадрів, яка щомісяця все більше накриває бізнес, що працює в Україні», – заявили в Європейській Бізнес Асоціації.