Економічне бронювання для ФОП: що відомо?

Верховна Рада зареєструвала ряд законопроєктів щодо «економічного бронювання» ФОП від мобілізації.

Основні положення:

Підприємства повинні щомісячно сплачувати збір за кожного військовозобов’язаного працівника.

Необхідна відсутність заборгованості з виплати зарплати та сплати податків.

Збір за бронювання становить 20 400 грн на одного працівника щомісячно

Підтвердження господарської діяльності протягом попереднього річного звіту.

Діяльність ФОПа має бути розпочата до 2024 року .

. Право на бронювання, якщо дохід становить не менше трьох разового збору за бронювання (61 200 грн).

Якщо ФОП відповідає двом останнім вимогам, він може бронювати як сам ФОП, так і своїх працівників.