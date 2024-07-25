Економічне бронювання для ФОП: що відомо?

Верховна Рада зареєструвала ряд законопроєктів щодо «економічного бронювання» ФОП від мобілізації.
Основні положення:
- Підприємства повинні щомісячно сплачувати збір за кожного військовозобов’язаного працівника.
- Необхідна відсутність заборгованості з виплати зарплати та сплати податків.
- Збір за бронювання становить 20 400 грн на одного працівника щомісячно
- Підтвердження господарської діяльності протягом попереднього річного звіту.
- Діяльність ФОПа має бути розпочата до 2024 року.
- Право на бронювання, якщо дохід становить не менше трьох разового збору за бронювання (61 200 грн).
Якщо ФОП відповідає двом останнім вимогам, він може бронювати як сам ФОП, так і своїх працівників.