Економіче бронювання більше не актуальне
2024-30-05    95

Економіче бронювання більше не актуальне

Відмовитись від ідеї економічного бронювання було вирішено через те, що Генштаб побоюється, що “економічне бронювання” не розв’яже проблему з нестачею кадрів, буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії.

“Наразі від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, тому що категорично проти був Генштаб. Але 5 млрд доларів, які через це не потраплять до бюджету, треба чимось покрити. Думаю, зростання податків частково вирішить цю проблему”, – сказав співрозмовник в ОП.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев вважає, що питання бронювання та підвищення податків взагалі не пов’язані.

“Підвищення податків буде в будь-якому разі – іншого джерела немає”, – сказав він у коментарі виданню.

війна в Україні, економічне бронювання, закон про мобілізацію, мобілізація, ТЦК
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