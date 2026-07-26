Едуард Сіренко: біографія та цікаві факти про ексочільника Центру «Альфа» СБУ

Едуард Сіренко — український офіцер, полковник Служби безпеки України та колишній керівник Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом «Альфа» СБУ. Він багато років служив у спецпідрозділі, брав участь у виконанні спеціальних завдань як в Україні, так і за її межами. Ім’я Сіренка стало широко відомим у липні 2026 року після повідомлень про його загибель внаслідок російського удару по полігону в Київській області. Протягом кар’єри його вважали одним із досвідчених офіцерів антитерористичного підрозділу СБУ. У відкритих джерелах збереглося небагато біографічної інформації про нього, оскільки значна частина служби була пов’язана зі спеціальними операціями та безпековою діяльністю.

Біографія

Едуард Сіренко проходив службу в Центрі спеціальних операцій боротьби з тероризмом «Альфа» Служби безпеки України. У різні роки він обіймав керівні посади у структурі спецпідрозділу та очолював Центр «Альфа», який спеціалізується на антитерористичних операціях, звільненні заручників, боротьбі з диверсійними групами та виконанні інших спеціальних завдань державного рівня.

Одним із відомих епізодів його служби стало відрядження до Іраку. У складі українського контингенту співробітників «Альфи» він забезпечував охорону посольства України в Багдаді та безпеку дипломатів. Українські спецпризначенці виконували такі місії в Іраку протягом багатьох років у межах міжнародних домовленостей, працюючи в умовах підвищеного рівня загрози.

Після завершення активної служби Сіренко залишався пов’язаним зі сферою безпеки. У відкритих державних реєстрах його ім’я згадується серед осіб, пов’язаних із приватними охоронними компаніями, що працюють у сфері безпекових послуг.

24 липня 2026 року Едуард Сіренко загинув під час російського ракетного удару по полігону в Київській області, де проходила виставка безпілотних систем та оборонних розробок. Про його смерть повідомили друзі, ветерани спецслужб і низка українських медіа. На момент появи перших повідомлень офіційних детальних коментарів від СБУ не було.

Цікаві факти

Едуард Сіренко був полковником СБУ та входив до числа офіцерів, які мали досвід міжнародних місій. Його служба в Іраку припала на період, коли українські спецпризначенці забезпечували безпеку дипломатичного представництва України в одній із найнебезпечніших країн світу.

За інформацією з відкритих джерел, Сіренко захоплювався мотоциклами та стрілецькою зброєю. Ці інтереси можна було побачити на його сторінках у соціальних мережах та фотографіях, оприлюднених знайомими після його загибелі.

У 2018 році ім’я Сіренка згадувалося у повідомленнях про кримінальне провадження щодо можливого вимагання. Публічна інформація про завершення цієї справи або обвинувальний вирок у відкритих джерелах відсутня, тому стверджувати про її результати немає підстав.

Після повідомлень про загибель офіцера співчуття висловили його побратими, ветерани спецслужб, журналісти та військові. Вони характеризували Сіренка як досвідченого спецпризначенця та людину, яка багато років присвятила службі у системі державної безпеки.

Інформація про сімейний стан, освіту, дружину чи дітей Едуарда Сіренка у відкритих офіційних джерелах практично відсутня.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Едуард Сіренко?

Едуард Сіренко — український офіцер, полковник Служби безпеки України та колишній керівник Центру спеціальних операцій «Альфа». Він багато років працював у структурі спецпідрозділу, який виконує антитерористичні та спеціальні операції. Його ім’я стало відомим широкому загалу після повідомлень про загибель у липні 2026 року.

Де служив Едуард Сіренко?

Основну частину кар’єри він проходив у Центрі спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Також брав участь у міжнародній місії в Іраку, де забезпечував охорону українського дипломатичного представництва.

Чому про нього багато говорили у 2026 році?

У липні 2026 року стало відомо про загибель Едуарда Сіренка під час російського удару по полігону в Київській області. Його смерть отримала широкий суспільний резонанс через багаторічну службу в одному з найвідоміших спецпідрозділів СБУ.

Що відомо про особисте життя Едуарда Сіренка?

У відкритих джерелах майже немає підтвердженої інформації про його сім’ю, дружину чи дітей. Відомо лише, що він цікавився мотоциклами та зброєю. Інших достовірних біографічних деталей не оприлюднювали.

Яку посаду обіймав Едуард Сіренко?

Він очолював Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом «Альфа» СБУ та мав звання полковника. Підрозділ відповідає за проведення спеціальних операцій, боротьбу з тероризмом і захист державної безпеки.