Едуард Сіренко: біографія та цікаві факти про ексочільника Центру «Альфа» СБУ
2026-26-07    131

Едуард Сіренко: біографія та цікаві факти про ексочільника Центру «Альфа» СБУ

Едуард Сіренко — український офіцер, полковник Служби безпеки України та колишній керівник Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом «Альфа» СБУ. Він багато років служив у спецпідрозділі, брав участь у виконанні спеціальних завдань як в Україні, так і за її межами. Ім’я Сіренка стало широко відомим у липні 2026 року після повідомлень про його загибель внаслідок російського удару по полігону в Київській області. Протягом кар’єри його вважали одним із досвідчених офіцерів антитерористичного підрозділу СБУ. У відкритих джерелах збереглося небагато біографічної інформації про нього, оскільки значна частина служби була пов’язана зі спеціальними операціями та безпековою діяльністю.

Біографія

Едуард Сіренко проходив службу в Центрі спеціальних операцій боротьби з тероризмом «Альфа» Служби безпеки України. У різні роки він обіймав керівні посади у структурі спецпідрозділу та очолював Центр «Альфа», який спеціалізується на антитерористичних операціях, звільненні заручників, боротьбі з диверсійними групами та виконанні інших спеціальних завдань державного рівня.

Одним із відомих епізодів його служби стало відрядження до Іраку. У складі українського контингенту співробітників «Альфи» він забезпечував охорону посольства України в Багдаді та безпеку дипломатів. Українські спецпризначенці виконували такі місії в Іраку протягом багатьох років у межах міжнародних домовленостей, працюючи в умовах підвищеного рівня загрози.

Після завершення активної служби Сіренко залишався пов’язаним зі сферою безпеки. У відкритих державних реєстрах його ім’я згадується серед осіб, пов’язаних із приватними охоронними компаніями, що працюють у сфері безпекових послуг.

24 липня 2026 року Едуард Сіренко загинув під час російського ракетного удару по полігону в Київській області, де проходила виставка безпілотних систем та оборонних розробок. Про його смерть повідомили друзі, ветерани спецслужб і низка українських медіа. На момент появи перших повідомлень офіційних детальних коментарів від СБУ не було.

Цікаві факти

Едуард Сіренко був полковником СБУ та входив до числа офіцерів, які мали досвід міжнародних місій. Його служба в Іраку припала на період, коли українські спецпризначенці забезпечували безпеку дипломатичного представництва України в одній із найнебезпечніших країн світу.

За інформацією з відкритих джерел, Сіренко захоплювався мотоциклами та стрілецькою зброєю. Ці інтереси можна було побачити на його сторінках у соціальних мережах та фотографіях, оприлюднених знайомими після його загибелі.

У 2018 році ім’я Сіренка згадувалося у повідомленнях про кримінальне провадження щодо можливого вимагання. Публічна інформація про завершення цієї справи або обвинувальний вирок у відкритих джерелах відсутня, тому стверджувати про її результати немає підстав.

Після повідомлень про загибель офіцера співчуття висловили його побратими, ветерани спецслужб, журналісти та військові. Вони характеризували Сіренка як досвідченого спецпризначенця та людину, яка багато років присвятила службі у системі державної безпеки.

Інформація про сімейний стан, освіту, дружину чи дітей Едуарда Сіренка у відкритих офіційних джерелах практично відсутня.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Едуард Сіренко?

Едуард Сіренко — український офіцер, полковник Служби безпеки України та колишній керівник Центру спеціальних операцій «Альфа». Він багато років працював у структурі спецпідрозділу, який виконує антитерористичні та спеціальні операції. Його ім’я стало відомим широкому загалу після повідомлень про загибель у липні 2026 року.

Де служив Едуард Сіренко?

Основну частину кар’єри він проходив у Центрі спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Також брав участь у міжнародній місії в Іраку, де забезпечував охорону українського дипломатичного представництва.

Чому про нього багато говорили у 2026 році?

У липні 2026 року стало відомо про загибель Едуарда Сіренка під час російського удару по полігону в Київській області. Його смерть отримала широкий суспільний резонанс через багаторічну службу в одному з найвідоміших спецпідрозділів СБУ.

Що відомо про особисте життя Едуарда Сіренка?

У відкритих джерелах майже немає підтвердженої інформації про його сім’ю, дружину чи дітей. Відомо лише, що він цікавився мотоциклами та зброєю. Інших достовірних біографічних деталей не оприлюднювали.

Яку посаду обіймав Едуард Сіренко?

Він очолював Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом «Альфа» СБУ та мав звання полковника. Підрозділ відповідає за проведення спеціальних операцій, боротьбу з тероризмом і захист державної безпеки.

Альфа СБУ, антитерористичний центр, Багдад, виставка дронів, дуард Сіренко, Едуард Сіренко Instagram, Едуард Сіренко біографія, Едуард Сіренко вік, Ірак, Київська область, полковник СБУ, СБУ, служба безпеки, спецпризначенець, Центр Альфа
Останні новини
Помер режисер фільму «Маска» Чак Рассел

Помер режисер фільму «Маска» Чак Рассел
Американський режисер, сценарист і продюсер Чак Рассел помер у віці читать далее
26-07, 11:10
Олександр Хижняк: біографія та цікаві факти про українського боксера

Олександр Хижняк: біографія та цікаві факти про українського боксера
Олександр Хижняк — український боксер, один із найтитулованіших представників аматорського читать далее
26-07, 11:08
Едуард Сіренко: біографія та цікаві факти про ексочільника Центру «Альфа» СБУ

Едуард Сіренко: біографія та цікаві факти про ексочільника Центру «Альфа» СБУ
Едуард Сіренко — український офіцер, полковник Служби безпеки України та читать далее
26-07, 11:04
Збірна України з футболу стала чемпіоном Європи

Збірна України з футболу стала чемпіоном Європи
Збірна України з футболу 7 здобула золоті медалі чемпіонату Європи, читать далее
26-07, 11:00
Оля Полякова опинилася в центрі скандалу через відео з російським артистом

Оля Полякова опинилася в центрі скандалу через відео з російським артистом
Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі обговорення після появи читать далее
26-07, 10:58
Алла Пугачова та Максим Галкін планують візит до Києва після завершення війни

Алла Пугачова та Максим Галкін планують візит до Києва після завершення війни
Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін під час музичного читать далее
26-07, 10:53
Хачапурі став гастрономічним хітом сезону

Хачапурі став гастрономічним хітом сезону
Популярність хачапурі продовжує зростати далеко за межами Грузії, а інтерес читать далее
26-07, 10:32
Weekly Digest of Ukraine (July 19–25, 2026): a brief overview of the week’s main events

Weekly Digest of Ukraine (July 19–25, 2026): a brief overview of the week’s main events
The week of July 19–25 in Ukraine was marked by читать далее
25-07, 18:04
Яке церковне свято 26 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 26 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
26 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять священномучеників Єрмолая, читать далее
25-07, 18:00
Колаген став одним із головних трендів світового ринку здоров’я

Колаген став одним із головних трендів світового ринку здоров’я
Світовий ринок продуктів із колагеном продовжує демонструвати стабільне зростання на читать далее
25-07, 17:57
Українці з інвалідністю можуть отримати податкову пільгу у 2026 році

Українці з інвалідністю можуть отримати податкову пільгу у 2026 році
Українці з інвалідністю I та II груп, а також батьки читать далее
25-07, 13:58
Андрій Садовий: біографія та цікаві факти про мера Львова

Андрій Садовий: біографія та цікаві факти про мера Львова
Андрій Садовий — український політик, міський голова Львова, який очолює читать далее
25-07, 12:11
Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг і керування авто

Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг і керування авто
Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що для громадян, які порушують читать далее
25-07, 10:58
Ольга Решетилова: біографія та цікаві факти про військового омбудсмена

Ольга Решетилова: біографія та цікаві факти про військового омбудсмена
Ольга Решетилова — українська журналістка, правозахисниця, громадська діячка та перший читать далее
25-07, 10:54
Новий сплеск інтересу до Мерилін Монро: чому її феномен досі вивчають

Новий сплеск інтересу до Мерилін Монро: чому її феномен досі вивчають
У світі знову зростає інтерес до постаті Мерилін Монро на читать далее
25-07, 10:40
Аудит бригад ЗСУ: Чмут запропонував розформувати до 30% підрозділів

Аудит бригад ЗСУ: Чмут запропонував розформувати до 30% підрозділів
В Україні триває аудит військових бригад, за результатами якого частину читать далее
25-07, 10:31
Ракета FP-5 «Фламінго»: що відомо про українську зброю

Ракета FP-5 «Фламінго»: що відомо про українську зброю
У ніч проти 24 липня Сили оборони України завдали удару читать далее
25-07, 10:28
Микола Шапаренко: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Микола Шапаренко: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Микола Шапаренко — український професійний футболіст, півзахисник київського «Динамо» та читать далее
25-07, 10:24
Allseeds призупиняє роботу в Україні через загрозу атак РФ

Allseeds призупиняє роботу в Україні через загрозу атак РФ
Група компаній Allseeds оголосила про призупинення операційної діяльності в Україні читать далее
25-07, 10:22
Зеленський відкинув звинувачення у вживанні наркотиків

Зеленський відкинув звинувачення у вживанні наркотиків
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю американській консервативній блогерці читать далее
25-07, 10:19
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026