Портативні зарядні станції стали одним із найпопулярніших видів техніки в Україні після початку масових відключень електроенергії. Однією з найвідоміших лінійок на ринку є EcoFlow DELTA — серія потужних портативних електростанцій, здатних забезпечувати резервне живлення для квартири, будинку, офісу або виїзду на природу. Розповідаємо, що таке EcoFlow DELTA, як працюють ці пристрої, які моделі існують та кому вони можуть бути корисними.

Що таке EcoFlow DELTA

EcoFlow DELTA — це серія портативних зарядних станцій китайської компанії EcoFlow, заснованої у 2017 році. Пристрої поєднують акумулятор великої ємності, інвертор змінного струму, систему керування батареєю (BMS) та набір роз’ємів для живлення різноманітної техніки.

На відміну від бензинових генераторів, EcoFlow DELTA не потребує пального, працює без шуму та не створює вихлопних газів. Зарядні станції можна використовувати як резервне джерело живлення вдома, в офісі, під час подорожей або роботи в польових умовах.

Як працює EcoFlow DELTA

Принцип роботи досить простий. Станція накопичує електроенергію у вбудованому літієвому акумуляторі, після чого через інвертор перетворює постійний струм на змінний 220 В для живлення побутових приладів.

Заряджати EcoFlow DELTA можна кількома способами:

від звичайної електромережі;

від автомобільного прикурювача;

від сонячних панелей;

від генератора.

Більшість сучасних моделей підтримує технологію швидкого заряджання X-Stream, яка дозволяє поповнювати заряд значно швидше, ніж багато конкурентів.

Основні моделі EcoFlow DELTA

За останні роки виробник випустив кілька поколінь зарядних станцій. Вони відрізняються ємністю акумулятора, максимальною потужністю та підтримкою додаткових батарей.

Модель Ємність Потужність Для чого підходить EcoFlow DELTA 2 близько 1024 Вт·год до 1800 Вт Квартира, ноутбуки, роутери, холодильник EcoFlow DELTA 2 Max близько 2048 Вт·год до 2400 Вт Будинок, резервне живлення кількох кімнат EcoFlow DELTA Pro близько 3600 Вт·год до 3600 Вт Приватний будинок, бізнес, автономне живлення EcoFlow DELTA Pro Ultra модульна система масштабована Великі резервні системи та енергетична незалежність

У багатьох моделях можна підключати додаткові акумулятори, суттєво збільшуючи запас енергії.

Які пристрої може живити EcoFlow DELTA

Можливості станції залежать від її потужності та ємності батареї.

Серед техніки, яку найчастіше підключають:

холодильники;

телевізори;

ноутбуки;

персональні комп’ютери;

Wi-Fi-роутери;

освітлення;

газові котли;

медичне обладнання;

електроінструмент;

кавоварки та іншу кухонну техніку.

Станції старших моделей можуть одночасно забезпечувати живлення одразу кількох потужних приладів.

Переваги та недоліки EcoFlow DELTA

Перед покупкою варто враховувати як сильні сторони пристроїв, так і певні обмеження.

Переваги

висока швидкість заряджання;

велика кількість роз’ємів;

підтримка сонячних панелей;

мобільність;

робота без шуму;

відсутність вихлопів;

можливість дистанційного керування через мобільний застосунок;

довговічні акумулятори LiFePO₄ у сучасних моделях.

Недоліки

висока вартість порівняно з бюджетними зарядними станціями;

значна вага старших моделей;

час автономної роботи залежить від навантаження;

для потужної техніки потрібні моделі з великим запасом енергії.

Кому підійде EcoFlow DELTA

Найчастіше зарядні станції EcoFlow купують:

власники квартир під час відключень світла;

мешканці приватних будинків;

підприємці;

власники магазинів;

фрилансери;

туристи;

фотографи та відеооператори;

військові та волонтери;

аварійні служби.

Для кожної категорії користувачів виробник пропонує моделі різної потужності та вартості.

На що звернути увагу перед покупкою

Перед вибором EcoFlow DELTA рекомендується оцінити кілька параметрів:

Критерій Чому це важливо Ємність акумулятора Визначає час автономної роботи Вихідна потужність Впливає на перелік доступних приладів Тип акумулятора LiFePO₄ має більший ресурс роботи Можливість розширення Дозволяє підключати додаткові батареї Швидкість заряджання Скорочує час відновлення запасу енергії Підтримка сонячних панелей Дає змогу працювати автономно

Правильно підібрана модель дозволяє уникнути переплати та забезпечити необхідний рівень резервного живлення.

Чим EcoFlow DELTA відрізняється від генератора

Хоча обидва пристрої використовуються як резервні джерела електроенергії, між ними існують суттєві відмінності.

EcoFlow DELTA Бензиновий генератор Працює без шуму Створює високий рівень шуму Не потребує пального Потрібен бензин або дизель Без вихлопних газів Виділяє продукти згоряння Можна використовувати у квартирі Використання в приміщенні небезпечне Мінімальне обслуговування Потребує регулярного сервісу

Саме тому портативні електростанції дедалі частіше використовуються як основне резервне джерело живлення у квартирах.

Роз’яснення

Чи можна заряджати EcoFlow DELTA від сонячних панелей?

Так. Більшість моделей підтримує заряджання від сумісних сонячних панелей, що дозволяє працювати автономно без доступу до електромережі.

Скільки часу працює EcoFlow DELTA без підзарядки?

Це залежить від моделі станції та сумарної потужності підключених приладів. Чим більше навантаження, тим швидше витрачається заряд акумулятора.

Яку модель EcoFlow DELTA краще обрати?

Для квартири зазвичай достатньо DELTA 2. Для приватного будинку або резервного живлення великої кількості техніки частіше обирають DELTA 2 Max або DELTA Pro.

Висновок

Лінійка EcoFlow DELTA стала одним із найпомітніших рішень на ринку портативних зарядних станцій завдяки поєднанню великої ємності, швидкого заряджання та широких можливостей підключення. Вибір конкретної моделі залежить від сценарію використання, необхідної потужності та часу автономної роботи. Для більшості домашніх користувачів такі станції стали альтернативою генераторам, а для бізнесу — інструментом підтримки безперервної роботи під час перебоїв з електропостачанням.