Еболу вперше підтвердили в Європі: захворів лікар із Франції

У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола на території Європи. Захворювання виявили у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго. Про це 24 червня повідомило Міністерство охорони здоров’я Франції. Медика негайно госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу, де він перебуває під наглядом фахівців. За офіційною інформацією, його стан залишається стабільним.

Французька влада розпочала термінове епідеміологічне розслідування та встановлює осіб, які могли контактувати із зараженим після його повернення до країни. У міністерстві наголосили, що ризик поширення інфекції серед населення наразі оцінюється як дуже низький, однак усі необхідні протиепідемічні заходи вже запроваджені.

Спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго було офіційно оголошено у травні 2026 року. Водночас епідеміологи припускають, що вірус міг циркулювати в регіоні ще за кілька тижнів до офіційного підтвердження. За останніми даними, у країні зафіксовано понад 1000 випадків інфікування та більш як 260 смертей. Найскладніша ситуація спостерігається у східних провінціях Ітурі, Південне Ківу та Північне Ківу.

Ітурі залишається головним осередком поширення хвороби. На цей регіон припадає понад 90% усіх підтверджених випадків зараження. Експерти зазначають, що контроль над спалахом ускладнюється нестабільною безпековою ситуацією на сході країни. Частина територій перебуває під контролем збройного угруповання М23, що обмежує доступ медичних служб до окремих населених пунктів.

Паралельно випадки Еболи фіксуються і в сусідній Уганді. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, там підтверджено щонайменше 20 випадків захворювання та дві смерті. Міжнародні медичні структури посилили моніторинг ситуації в регіоні та координують заходи щодо стримування поширення інфекції.

Особливу увагу медики приділяють гуманітарним працівникам і співробітникам міжнародних місій, які повертаються з районів спалаху. Франція вже запровадила спеціальну систему моніторингу для осіб, які працювали в Демократичній Республіці Конго. Такі заходи передбачають медичне спостереження протягом інкубаційного періоду та оперативне тестування у разі появи симптомів.

Фахівці нагадують, що вірус Ебола передається через контакт із біологічними рідинами інфікованої людини. Найвищий ризик зараження мають медичні працівники, які безпосередньо контактують із пацієнтами. Саме тому лікарі та персонал лікарень залишаються однією з найбільш вразливих груп під час будь-якого спалаху захворювання.

Нинішню епідемію спричинив штам вірусу Бундібуджіо. На відміну від деяких інших різновидів Еболи, для цього штаму наразі не існує схваленої вакцини. Це значно ускладнює стримування поширення хвороби та підвищує навантаження на системи охорони здоров’я країн регіону.

Африканські центри контролю та профілактики захворювань, а також американські органи охорони здоров’я попереджають, що поточний спалах може стати одним із найбільших за всю історію спостережень за вірусом Ебола. Поява першого підтвердженого випадку в Європі свідчить про необхідність посилення міжнародного епідеміологічного контролю та готовності медичних систем до оперативного реагування на нові виклики.