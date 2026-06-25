Еболу вперше підтвердили в Європі: захворів лікар із Франції
2026-25-06    163

Еболу вперше підтвердили в Європі: захворів лікар із Франції

У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола на території Європи. Захворювання виявили у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго. Про це 24 червня повідомило Міністерство охорони здоров’я Франції. Медика негайно госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу, де він перебуває під наглядом фахівців. За офіційною інформацією, його стан залишається стабільним.

Французька влада розпочала термінове епідеміологічне розслідування та встановлює осіб, які могли контактувати із зараженим після його повернення до країни. У міністерстві наголосили, що ризик поширення інфекції серед населення наразі оцінюється як дуже низький, однак усі необхідні протиепідемічні заходи вже запроваджені.

Спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго було офіційно оголошено у травні 2026 року. Водночас епідеміологи припускають, що вірус міг циркулювати в регіоні ще за кілька тижнів до офіційного підтвердження. За останніми даними, у країні зафіксовано понад 1000 випадків інфікування та більш як 260 смертей. Найскладніша ситуація спостерігається у східних провінціях Ітурі, Південне Ківу та Північне Ківу.

Ітурі залишається головним осередком поширення хвороби. На цей регіон припадає понад 90% усіх підтверджених випадків зараження. Експерти зазначають, що контроль над спалахом ускладнюється нестабільною безпековою ситуацією на сході країни. Частина територій перебуває під контролем збройного угруповання М23, що обмежує доступ медичних служб до окремих населених пунктів.

Паралельно випадки Еболи фіксуються і в сусідній Уганді. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, там підтверджено щонайменше 20 випадків захворювання та дві смерті. Міжнародні медичні структури посилили моніторинг ситуації в регіоні та координують заходи щодо стримування поширення інфекції.

Особливу увагу медики приділяють гуманітарним працівникам і співробітникам міжнародних місій, які повертаються з районів спалаху. Франція вже запровадила спеціальну систему моніторингу для осіб, які працювали в Демократичній Республіці Конго. Такі заходи передбачають медичне спостереження протягом інкубаційного періоду та оперативне тестування у разі появи симптомів.

Фахівці нагадують, що вірус Ебола передається через контакт із біологічними рідинами інфікованої людини. Найвищий ризик зараження мають медичні працівники, які безпосередньо контактують із пацієнтами. Саме тому лікарі та персонал лікарень залишаються однією з найбільш вразливих груп під час будь-якого спалаху захворювання.

Нинішню епідемію спричинив штам вірусу Бундібуджіо. На відміну від деяких інших різновидів Еболи, для цього штаму наразі не існує схваленої вакцини. Це значно ускладнює стримування поширення хвороби та підвищує навантаження на системи охорони здоров’я країн регіону.

Африканські центри контролю та профілактики захворювань, а також американські органи охорони здоров’я попереджають, що поточний спалах може стати одним із найбільших за всю історію спостережень за вірусом Ебола. Поява першого підтвердженого випадку в Європі свідчить про необхідність посилення міжнародного епідеміологічного контролю та готовності медичних систем до оперативного реагування на нові виклики.

CDC Африки, Бундібуджіо, вірус Ебола, ВООЗ, гуманітарна місія, Демократична Республіка Конго, Ебола, епідемія, інфекційні хвороби, Ітурі, карантин, М23, медичні працівники, Міністерство охорони здоров'я Франції, охорона здоров’я, Південне Ківу, Північне Ківу, спалах Еболи, Уганда, Франція
Останні новини
Росія знищила понад 150 АЗС в Україні за два місяці, – Пивоварський

Росія знищила понад 150 АЗС в Україні за два місяці, – Пивоварський
Росія протягом останніх двох місяців знищила в Україні понад 150 читать далее
25-06, 16:45
В Україні оновили критерії критично важливих підприємств для бронювання

В Україні оновили критерії критично важливих підприємств для бронювання
В Україні у червні 2026 року оновили критерії визначення підприємств, читать далее
25-06, 14:32
Ferrari змінює маркетингового директора після провального дебюту електрокара

Ferrari змінює маркетингового директора після провального дебюту електрокара
Італійський автовиробник Ferrari оголосив про зміну керівника маркетингового та комерційного читать далее
25-06, 14:28
Еболу вперше підтвердили в Європі: захворів лікар із Франції

Еболу вперше підтвердили в Європі: захворів лікар із Франції
У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола на території читать далее
25-06, 11:08
ПАР сенсаційно вийшла в плейоф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю

ПАР сенсаційно вийшла в плейоф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю
Збірна Південно-Африканської Республіки 25 червня здобула історичну перемогу над командою читать далее
25-06, 10:58
Мексика розгромила Чехію та вийшла в плей-оф ЧС-2026

Мексика розгромила Чехію та вийшла в плей-оф ЧС-2026
Збірна Мексики 25 червня здобула переконливу перемогу над Чехією з читать далее
25-06, 10:56
Бразилія розгромила Шотландію та очолила групу С на ЧС-2026

Бразилія розгромила Шотландію та очолила групу С на ЧС-2026
Збірна Бразилії в ніч на 25 червня впевнено перемогла Шотландію читать далее
25-06, 10:52
Rockstar Games назвала ціну GTA VI та показала Ultimate Edition

Rockstar Games назвала ціну GTA VI та показала Ultimate Edition
Rockstar Games 24 червня офіційно оголосила вартість Grand Theft Auto читать далее
25-06, 10:50
Гаїті забила перший за 52 роки гол на чемпіонатах світу

Гаїті забила перший за 52 роки гол на чемпіонатах світу
Збірна Гаїті в ніч на 25 червня відзначилася історичним досягненням читать далее
25-06, 10:47
Швейцарія перемогла Канаду та виграла групу B на ЧС-2026

Швейцарія перемогла Канаду та виграла групу B на ЧС-2026
Збірна Швейцарії 24 червня здобула перемогу над Канадою з рахунком читать далее
25-06, 10:42
Венесуелу та Японію сколихнули два потужні землетруси, є загроза цунамі

Венесуелу та Японію сколихнули два потужні землетруси, є загроза цунамі
У Венесуелі 24 червня сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 читать далее
25-06, 10:04
АТБ заявила про стабільні поставки після ударів по об’єктах компанії

АТБ заявила про стабільні поставки після ударів по об’єктах компанії
Корпорація АТБ спростувала інформацію про нібито масштабні перебої з постачанням читать далее
25-06, 10:00
Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів у Білорусі

Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів у Білорусі
Президент України Володимир Зеленський 24 червня 2026 року заявив, що читать далее
24-06, 19:37
Румунський парламент схвалив ініціативу про об’єднання з Молдовою

Румунський парламент схвалив ініціативу про об’єднання з Молдовою
Палата депутатів парламенту Румунії 24 червня 2026 року схвалила законопроєкт читать далее
24-06, 19:34
КСУ скасував обов’язковий арешт у справах про воєнні злочини

КСУ скасував обов’язковий арешт у справах про воєнні злочини
Конституційний суд України 24 червня визнав неконституційною норму Кримінального процесуального читать далее
24-06, 18:57
Яке церковне свято 25 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 25 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
25 червня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобномучениці Февронії. читать далее
24-06, 17:11
Російська авіакомпанія заявила про дефіцит авіапального через удари по НПЗ

Російська авіакомпанія заявила про дефіцит авіапального через удари по НПЗ
Російська авіакомпанія «Азимут», яка базується в Ростовській області, повідомила про читать далее
24-06, 17:08
Зеленський підписав закон про підвищення зарплат поліцейським і рятувальникам

Зеленський підписав закон про підвищення зарплат поліцейським і рятувальникам
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4909-IX про осучаснення грошового читать далее
24-06, 15:35
Франція пережила найспекотніший день з 1947 року: температура сягнула 44,3°C

Франція пережила найспекотніший день з 1947 року: температура сягнула 44,3°C
У Франції 23 червня зафіксували найспекотніший день за всю історію читать далее
24-06, 13:27
Олександр Зінченко: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Олександр Зінченко: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Олександр Зінченко — український футболіст, який виступає за збірну України читать далее
24-06, 10:40
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026