еАкциз, мультишеринг, дозвіл на зброю: нові сервіси “Дії”

У “Дії” незабаром з’являться розпорядження про зброю, перевірку акцій і нові сервіси для бізнесу, повідомляє Мінцифра.
Повний список нововведень:
- Відображення дозволу на зброю. Підтянуться відомості про зброю, дозволи на нього, а також буде можливість замовити виписку з Єдиного реєстру зброї.
- еАкциз. Можна буде перевірити легальність алкоголю або табака, а вся інформація про продукцію буде міститися в електронній системі.
- Мультишеринг. Можна буде відправити копії відразу кількох документів, у тому числі справок, у кілька кліків.
- Цифровізація декларацій і ліцензій для бізнесу. К примеру, лицензия на выполнение работ противопожарного назначения.
- Повідомлення про проблеми зі зв’язком. Можна буде повідомити про відсутність зв’язку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.
- Підпис для юридичних осіб повинен упростити і скоротити роботу установ і компаній.