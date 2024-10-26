еАкциз, мультишеринг, дозвіл на зброю: нові сервіси “Дії”
2024-26-10    337

еАкциз, мультишеринг, дозвіл на зброю: нові сервіси “Дії”

У “Дії” незабаром з’являться розпорядження про зброю, перевірку акцій і нові сервіси для бізнесу, повідомляє Мінцифра.

Повний список нововведень:

  1. Відображення дозволу на зброю. Підтянуться відомості про зброю, дозволи на нього, а також буде можливість замовити виписку з Єдиного реєстру зброї.
  2. еАкциз. Можна буде перевірити легальність алкоголю або табака, а вся інформація про продукцію буде міститися в електронній системі.
  3. Мультишеринг. Можна буде відправити копії відразу кількох документів, у тому числі справок, у кілька кліків.
  4. Цифровізація декларацій і ліцензій для бізнесу. К примеру, лицензия на выполнение работ противопожарного назначения.
  5. Повідомлення про проблеми зі зв’язком. Можна буде повідомити про відсутність зв’язку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.
  6. Підпис для юридичних осіб повинен упростити і скоротити роботу установ і компаній.
дія, дозвіл на зброю, еАкциз, Мультишеринг
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