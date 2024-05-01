Е-посвідчення для ветеранів: вже скоро

Мінветеранів планує запустити в «Дії» е-посвідчення для ветеранів за два місяці. Відповідна система вже тестується.

За даними Мінветеранів, зараз впроваджуються й інші е-сервіси. Зокрема, впроваджується е-карта послуг та можливостей в розрізі територіальних громад. Зазначається, що пілот запущено в Івано-Франківській і Тернопільській областях.

«У травні буде отримано результати пілотного проєкту. За 2 місяці е-система працюватиме по всіх регіонах України», – уточнили в міністерстві.

Крім того, як повідомляється, вже запущено розробку е-карти вакансій для ветеранів і ветеранок. Згідно з повідомленням, вона запрацює через 4 місяці.

Запроваджуються електронні посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого та постраждалого учасника Революції Гідності, які діятимуть на рівні з їх паперовими аналогами.

Загалом нововведення стосуються майже 1,2 млн громадян – ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Невдовзі електронні посвідчення будуть доступні в застосунку «Дія», і українські Захисники завжди матимуть їх з собою у своїх смартфонах.

Таким чином, запущено розробку Е-посвідчення в «Дії», яке підтверджуватиме статус ветерана / ветеранки, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого захисника і захисниці.