е-Підприємець: у Дії – нова послуга

У “Дії” запускається послуга “е-Підприємець”: онлайн можна буде отримати 10 послуг, повідомила Мінцифра.

Зокрема, буде доступно:

▪реєстрація ФОП та внесення змін до держреєстру;

▪реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

▪️представлення вакансій;

▪️реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту та зміна діяльності;

▪️реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;

▪️реєстрація платником ПДВ;

▪️реєстрація декларації про відповідність вимогам пожежної безпеки;

▪Відкриття банківського рахунку.

“е-Підприємець” сам запропонує набори послуг з найпопулярніших видів малого бізнесу — кафе, салон краси, точка продажу, IT.

Також у “Дії” зберігатимуться виписки, декларації та результати надання послуг.