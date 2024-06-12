е-Підприємець: у Дії – нова послуга
2024-12-06    219

е-Підприємець: у Дії – нова послуга

У “Дії” запускається послуга “е-Підприємець”: онлайн можна буде отримати 10 послуг, повідомила Мінцифра.

Зокрема, буде доступно:
▪реєстрація ФОП та внесення змін до держреєстру;
▪реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
▪️представлення вакансій;
▪️реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту та зміна діяльності;
▪️реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
▪️реєстрація платником ПДВ;
▪️реєстрація декларації про відповідність вимогам пожежної безпеки;
▪Відкриття банківського рахунку.

“е-Підприємець” сам запропонує набори послуг з найпопулярніших видів малого бізнесу — кафе, салон краси, точка продажу, IT.

Також у “Дії” зберігатимуться виписки, декларації та результати надання послуг.

дія, е-Підприємець
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