е-Підприємець: у Дії – нова послуга

У “Дії” запускається послуга “е-Підприємець”: онлайн можна буде отримати 10 послуг, повідомила Мінцифра.
Зокрема, буде доступно:
▪реєстрація ФОП та внесення змін до держреєстру;
▪реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
▪️представлення вакансій;
▪️реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту та зміна діяльності;
▪️реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
▪️реєстрація платником ПДВ;
▪️реєстрація декларації про відповідність вимогам пожежної безпеки;
▪Відкриття банківського рахунку.
“е-Підприємець” сам запропонує набори послуг з найпопулярніших видів малого бізнесу — кафе, салон краси, точка продажу, IT.
Також у “Дії” зберігатимуться виписки, декларації та результати надання послуг.