Автор сайту Wikileaks Джуліан Ассанж вийшов на волю після п’яти років у британській в’язниці, де його тримали за запитом США.

Він уклав угоду з американським слідством: визнав провину за одним із звинувачень, яке йому висували американці. А саме – у “змові” з метою отримання та розкриття відомостей про національну оборону.

Тепер він має отримати формальний судовий вирок терміном на п’ять років. Але у результаті в’язницю Ассанж не сяде, оскільки йому зарахується аналогічний термін перебування під вартою у Британії.

Ассанж вилетів із Лондона через Бангкок на Маріанські острови, які мають статус зовнішньої території США. Там над ним 26 червня відбудеться суд, після якого він зможе повернутися до себе на батьківщину – до Австралії.

У чому звинувачували Ассанжа?

На своєму сайті Wikileaks журналіст публікував листування американських дипломатів, які неприємно висловлювалися про інші країни та лідерів. Крім того, розкрилося, що американські спецслужби стежать за європейськими лідерами.

Також він оприлюднив дані про корупцію серед високопосадовців з оточення Хілларі Клінтон напередодні виборів президента 2016 року та про військові злочини США та Іраку та Афганістані.